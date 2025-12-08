برنامه نقل و انتقالاتی استقلال مشخص شد: به دنبال قاتل بزرگ!

به گزارش ایلنا، استقلال در فصل جاری تا اینجای کار ۱۸مسابقه در لیگ برتر، جام حذفی، سوپرجام و لیگ قهرمانان آسیا انجام داده و حاصل این بازی‌ها به ثمر رساندن ۲۴گل بوده است. این آمار در نگاه نخست قابل‌ قبول و حتی امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این گل‌ها توسط وینگرها و هافبک‌ها به ثمر رسیده و نقش مهاجمان نوک ـ که در فوتبال امروز مهم‌ترین رکن گلزنی محسوب می‌شوند ـ چندان پررنگ نبوده است. همین نقطه ضعف جدی می‌تواند در ادامه فصل استقلال را دچار مشکل کند و مانع از رسیدن به اهداف بزرگ باشگاه شود.

وینگرها بار گلزنی را به دوش می‌کشند

در فهرست گلزنان استقلال نام‌هایی چون یاسر آسانی، منیر الحدادی و کوشکی بیش از سایرین به چشم می‌خورد. این سه بازیکن که عمدتاً در خطوط کناری یا پشت مهاجم بازی می‌کنند، بیشترین نقش را در تولید گل برای استقلال داشته‌اند. از سوی دیگر بازیکنانی نظیر چشمی، گودرزی، رضاییان و اسلامی نیز ردپایی در گل‌های تیم داشته‌اند و توانسته‌اند در مقاطع مختلف به کمک تیم بیایند.

نکته نگران‌کننده آنجاست که مهاجمان مرکزی استقلال سهم بسیار کمی در گل‌های زده دارند. اگرچه فوتبال مدرن نقش وینگرها و هافبک‌ها را بیش از گذشته برجسته کرده، اما هیچ تیم مدعی‌ای بدون مهاجم نوک گلزن نمی‌تواند در کورس قهرمانی باقی بماند.

سحرخیزان؛ امیدی تازه اما نه یک تکیه‌گاه مطمئن

در میان مهاجمان، سعید سحرخیزان با زدن ۳گل، بویژه در بازی‌های اخیر، نشانه‌هایی از پیشرفت و امیدواری را بروز داده است. با این حال، سه گل در ۱۲هفته لیگ برتر و چند مسابقه دیگر برای مهاجم محوری استقلال آماری نیست که بتوان از آن به‌عنوان یک پشتوانه جدی یاد کرد. استقلال برای فتح لیگ و موفقیت در سایر رقابت‌ها نیازمند مهاجمی است که در هر چند بازی حداقل یک گل بزند و بار گلزنی تیم را بر دوش بکشد. سحرخیزان تلاش زیادی کرده، دوندگی بالایی دارد و تا حدودی پیشرفت کرده، اما هنوز نمی‌توان او را مهاجمی دانست که با تکیه بر توانایی‌اش نگرانی خط حمله استقلال برطرف شود. فقط زمانی می‌توان از او انتظار یک مهاجم محوری و واقعی را داشت که روند فعلی‌اش را ارتقا و تعداد گل‌هایش به شکل چشمگیری افزایش دهد.

نازون، جنپو و آزادی؛ مهاجمانی در حسرت گلزنی

بازیکنانی همچون داکنر نازون، موسی جنپو و محمدرضا آزادی نیز نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند. نازون تاکنون گلی برای استقلال نزده و در فرم خوبی قرار ندارد. جنپو هم علیرغم تلاش‌هایش در خلق موقعیت و بازیسازی، مهاجمی گلزن و تمام‌کننده نشان نداده است. آزادی نیز عملکردی ضعیف‌تر از سایر مهاجمان داشته و عملاً نتوانسته جایگاهی ثابت در ترکیب به دست آورد. این عملکرد نه‌چندان مطلوب خط حمله سبب شده استقلال بیش از حد به وینگرها و هافبک‌ها وابسته باشد؛ مسأله‌ای که در ادامه فصل می‌تواند خطرناک باشد، زیرا در فوتبال حرفه‌ای تیمی که مهاجمانش ستون فقرات گلزنی‌اش نباشند، در حساس‌ترین زمان‌ها با کمبود گل مواجه می‌شود.

استقلال و بن‌بست نقل‌وانتقالاتی

مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم استقلال در حال حاضر با پنجره بسته نقل‌وانتقالاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این موضوع توان مانور باشگاه در جذب مهاجم جدید را به حداقل رسانده و مدیران باشگاه را ناچار کرده تا فعلاً به همین ترکیب موجود بسنده کنند.

با این حال گفته می‌شود باشگاه استقلال به‌صورت چراغ خاموش مذاکراتی را با برخی گزینه‌ها انجام داده و در صورت باز شدن پنجره، قصد دارد یک مهاجم تمام‌عیار و گلزن جذب کند. مدیران باشگاه می‌دانند که ادامه دادن با وضعیت فعلی ممکن است استقلال را در کورس قهرمانی عقب‌تر بیندازد؛ همان‌طور که تیم اکنون نیز از صدر جدول فاصله گرفته و برای بازگشت به صدر نیاز به تقویت فوری دارد.

تکیه ساپینتو بر سحرخیزان راه‌حل موقت اما نه پایدار

در شرایط فعلی، ساپینتو چاره‌ای جز تکیه کردن به سحرخیزان ندارد. او تلاش می‌کند با افزایش اعتماد به این مهاجم جوان، از او یک مهاجم محوری قابل اعتماد بسازد. نشانه‌هایی از پیشرفت سحرخیزان دیده می‌شود، اما استقلال برای رقابت در چند جبهه و کسب جام به یک مهاجم کارنامه‌دار، باتجربه و تمام‌کننده نیاز دارد؛ بازیکنی که در بازی‌های بزرگ، محدودترین موقعیت‌ها را تبدیل به گل کند.

این احتمال وجود دارد که سحرخیزان در نیم‌فصل دوم پیشرفت بیشتری داشته باشد، اما تا این لحظه نشانی از تبدیل شدن او به یک مهاجم گلزن در سطح استقلال دیده نشده؛ مگر اینکه در هفته‌های پیش‌رو روند گلزنی‌اش انفجاری شود و به آمار قابل‌قبولی برسد.

حیاتی‌ترین فرصت برای ترمیم ساختار گلزنی

اگر پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال باز شود، باشگاه چاره‌ای جز جذب یک مهاجم سطح بالا ندارد. ادامه دادن به روند فعلی می‌تواند استقلال را از رقابت برای قهرمانی دور کند. وینگرها و هافبک‌ها تا امروز گل‌های زیادی زده‌اند و حتی جور مهاجمان را کشیده‌اند، اما در ادامه فصل نمی‌توان تنها به این بازیکنان اتکا کرد.

یک مهاجم محوری حرفه‌ای می‌تواند هم فشار روی وینگرها را کم کند و هم باعث افزایش تعداد گل‌های آنها شود، زیرا مدافعان را مجبور می‌کند بیشتر درگیر او شوند و فضای بیشتری برای سایر بازیکنان ایجاد شود.

نیاز قطعی در نقل و انتقالات

آنچه استقلال را نگران کرده این است که ناکامی مهاجمان در نیم‌فصل دوم نیز ادامه یابد. استقلال تیمی است که برای قهرمانی بسته شده و برای رسیدن به این هدف نیازمند مهاجمی تمام‌عیار است. اگر پنجره نقل‌وانتقالاتی باز شود، باشگاه باید تمام توان خود را برای جذب یک مهاجم مطمئن به‌کار گیرد.

تا آن زمان، ساپینتو مجبور است با امکانات موجود کار کند و بیشترین امید او به سعید سحرخیزان است؛ بازیکنی که توانایی‌هایی را بروز داده است اما هنوز ثابت نکرده مهاجمی در حدواندازه استقلال است. اینکه او در ادامه فصل بتواند نقش محوری را ایفا کند، موضوعی است که تنها گذر زمان مشخص خواهد کرد.

