پایان یک فصل و آغاز پروژه‌ای جاه‌طلبانه‌تر با لیونل مسی

قهرمانی اینترمیامی در MLS علاوه بر ارزش ورزشی، برای لیونل مسی و دو هم‌تیمی سابقش، بوسکتس و آلبا، رنگ‌و‌بوی احساسی داشت.

به گزارش ایلنا، قهرمانی در MLS همچنین یک نکته احساسی ویژه نیز داشت. مسی به همراه هم‌تیمی‌های سابقش در بارسلونا، سرخیو بوسکتس و جوردی آلبا که هر دو با قهرمانی از فوتبال خداحافظی کردند، این جام را بالای سر برد و برای اینترمیامی تاریخ‌ساز شد. مسی و رودریگو دی پل (هم‌تیمی آرژانتینی‌اش) به همراه بوسکتس، نخستین بازیکنان قهرمان جام جهانی شدند که جام MLS را کسب می‌کنند.

اینترمیامی با این قهرمانی، فاز اول حضور مسی را با یک جام به پایان رساند. اما جاه‌طلبی‌های باشگاه بسیار فراتر است. خورخه ماس، مالک اینتر میامی، تأکید کرده است که پروژه به پایان نرسیده است و هدف بعدی، قهرمانی در لیگ قهرمانان کونکاکاف ۲۰۲۶ و حضور در جام باشگاه‌های جهان است. خبر خوش برای هواداران این است که مسی قراردادش را تا سال ۲۰۲۸ تمدید کرده و اینترمیامی بزودی به ورزشگاه مدرن خود، میامی فریدام پارک، نقل مکان خواهد کرد تا فصل دوم عصر مسی با ابعادی شکوهمندتر آغاز شود.

 لئو، کاتالیزور تحول در لیگ امریکا

ورود لیونل مسی به لیگ فوتبال حرفه‌ای امریکا نه‌تنها برای اینترمیامی، بلکه برای کل لیگ، یک نقطه عطف تاریخی محسوب می‌شود. تصمیم او برای پایان دادن به دوران حرفه‌ای بی‌نظیرش در امریکا، در امتداد ریسکی است که دیوید بکام در سال ۲۰۰۷ با پیوستن به MLS پذیرفت و اکنون مسی تبدیل به کاتالیزور اصلی برای ارتقای سطح بعدی فوتبال در امریکای شمالی شده است. حضور مسی دیدگاه جهانی نسبت به MLS را کاملاً متحول کرده و به‌عنوان یک تبلیغ بی‌سابقه برای فوتبال امریکای شمالی عمل می‌کند. این موضوع به لیگ فرصت می‌دهد تا از این لحظه استفاده کند و جاه‌طلبی‌های خود را افزایش دهد.

خود مسی نیز علناً درباره نیاز این لیگ به رشد و تغییر صحبت کرده است و اینترمیامی با به‌کارگیری راهکارهایی مانند جذب رودریگو دی‌پل نشان داده که مایل است محدودیت‌های مالی لیگ را به چالش بکشد. موفقیت‌های اخیر میامی، به مسئولان لیگ امریکا نشان می‌دهد تزریق جاه‌طلبی، هزینه و ستاره‌های بزرگ می‌تواند سطح لیگ را بالاتر ببرد. اگر فاز اول حضور مسی بر نفوذ جهانی متمرکز بود، فاز دوم حضورش قرار است آن را به نقطه اوج جدیدی برساند.

