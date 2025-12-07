خبرگزاری کار ایران
توافق نهایی مجتبی جباری با مس رفسنجان

باشگاه مس رفسنجان پس از ۱۲ هفته همکاری با رسول خطیبی، با مجتبی جباری به توافق نهایی رسید و سرمربی فصل گذشته استقلال از امروز هدایت نارنجی‌پوشان کرمان را بر عهده گرفت.

به گزارش ایلنا، باشگاه مس رفسنجان که پس از شکست ۲-۱ مقابل ملوان در هفته دوازدهم لیگ برتر و افت فنی مشهود در آن دیدار، تصمیم به تغییر کادر فنی گرفت، طی چند روز گذشته مذاکرات فشرده‌ای با گزینه‌های مختلف داشت. در نهایت صبح یکشنبه، توافق کامل با مجتبی جباری حاصل شد.

جباری که فصل گذشته با استقلال به قهرمانی جام حذفی رسیده بود، صبح امروز همراه با هادی شکوری (دستیار اول) و یک مربی بدنساز به رفسنجان سفر کرد و از مجموعه ورزشی شهدای صنعت مس بازدید کرد. او زمین چمن اصلی، سالن بدنسازی، استخر و سایر امکانات تمرینی باشگاه را از نزدیک دید و پس از تأیید شرایط، قرارداد خود را به صورت رسمی امضا کرد.

بازیکنان مس رفسنجان نیز صبح امروز در محل باشگاه حضور داشتند و برای دقایقی با سرمربی جدید خود روبه‌رو شدند. معارفه رسمی جباری قرار است پیش از تمرین عصر یکشنبه انجام شود و او از همین امروز کارش را در نارنجی‌پوشان آغاز خواهد کرد.

این سومین تجربه سرمربیگری مجتبی جباری در سطح حرفه‌ای خواهد بود. او پیش‌تر تجربه کوتاهی بدون قرارداد رسمی در کادر فنی گل‌گهر سیرجان داشت، سپس نیروی زمینی تهران را هدایت کرد و در نیم‌فصل دوم فصل گذشته با استقلال به قهرمانی جام حذفی رسید.

مس رفسنجان با ۱۲ امتیاز از ۱۲ بازی در رده‌های پایین جدول قرار دارد و جباری مأموریت سختی برای بهبود نتایج و بالا کشیدن تیم در نیم‌فصل دوم خواهد داشت. اولین آزمون رسمی او احتمالاً هفته چهاردهم لیگ برتر خواهد بود.

