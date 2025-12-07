برنامه بازیهای پرتغال در جام جهانی مشخص شد
رونالدو در میامی بازی میکند
برنامه کامل جام جهانی ۲۰۲۶ با اعلام فیفا، حضور کریستیانو رونالدو و تیم ملی پرتغال را در ورزشگاه هارد راک میامی تأیید کرد؛ جایی که ستاره پرتغالی در آخرین تورنمنت ملی خود، مقابل کلمبیا به میدان خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) روز شنبه برنامه دقیق تمام ۱۰۴ مسابقه این دوره از رقابتها را همراه با محل برگزاری هر دیدار منتشر کرد. پرتغال که به دلیل حضور رونالدو، یکی از تیمهای محبوب به حساب میآید، در گروه K با کلمبیا، ازبکستان و برنده پلیآف بینقارهای (از میان جامائیکا، کنگو یا کالدونیای جدید) همگروه شده است.
بر اساس این برنامه، رونالدو و همتیمیهایش برای دیدار آخر مرحله گروهی در تاریخ ۲۷ ژوئن (شنبه) به میامی سفر میکنند و در ورزشگاه هارد راک، میزبان کلمبیا خواهند بود. این ورزشگاه که اخیراً میزبان فینال کوپا آمهریکا و جام جهانی باشگاهها بوده، حالا صحنه یکی از جذابترین تقابلهای گروهی خواهد بود.
انتظار عمومی بر این بود که آرژانتین و لیونل مسی در میامی بازی کنند، اما فیفا در نهایت پرتغال را برای این محل انتخاب کرد. تیم ملی پرتغال در طول مرحله گروهی، تنها بین هیوستون و میامی جابهجا میشود و دو مسابقه اول خود را در هیوستون برگزار خواهد کرد.
رونالدو نخستین بازی خود در جام جهانی را روز ۱۷ ژوئن (چهارشنبه) مقابل برنده پلیآف بینقارهای در ورزشگاه انآرجی هیوستون آغاز میکند. سپس در ۲۳ ژوئن (دوشنبه) مقابل ازبکستان در همان ورزشگاه به میدان میرود و در نهایت راهی میامی میشود.
این جام جهانی که احتمالاً آخرین حضور رونالدو در تیم ملی است، با توجه به سن ۴۱ ساله او، بار احساسی خاصی برای هواداران پرتغالی به همراه دارد.