فکری: به بازیکنانم اعتماد دارم و محکم ایستاده‌ام

فکری: به بازیکنانم اعتماد دارم و محکم ایستاده‌ام
پس از شکست سنگین نفت و گاز گچساران مقابل نساجی مازندران، شایعه جدایی محمود فکری مطرح شد اما سرمربی این تیم با رد این موضوع تأکید کرد که با وجود نتایج سینوسی، به کار خود و شاگردانش باور دارد.

به گزارش ایلنا، یکی از اتفاقات مهم هفته چهاردهم لیگ دسته اول، تداوم روند پرفرازونشیب نفت و گاز گچساران در لیگ بود؛ تیمی که با هدایت محمود فکری بار دیگر در چرخه یک برد و یک باخت قرار گرفت و این بار با شکست سه بر صفر مقابل نساجی مازندران زمین را ترک کرد. نفت و گاز اکنون با ۱۳ امتیاز از ۱۴ بازی در رده چهاردهم جدول جای گرفته و تنها سه امتیاز با منطقه سقوط فاصله دارد.

پس از این باخت، بحث احتمال جدایی محمود فکری از نیمکت نفت و گاز مطرح شد اما او صریحاً این موضوع را رد کرد و گفت که استعفایی در کار نیست و به روند کاری خود ایمان دارد. فکری با اشاره به عملکرد سال گذشته‌اش یادآور شد تیمی که در شهربابک پایه‌گذاری کرده بود، هفته گذشته با هشت بازیکن فیکس از همان تیم، نخستین شکست فصل نساجی را رقم زد.

او با تأکید بر ادامه مسیر افزود که هدفش ساختن تیمی ماندگار برای گچساران است؛ تیمی که حتی پس از ترک او نیز بتواند توسط مربیان بعدی به‌راحتی هدایت شود. فکری در ادامه گفت تا زمانی که در تیم حضور دارد، تلاش و اعتمادش به مجموعه متوقف نخواهد شد و اگر تصمیم دیگری از سوی مدیریت اتخاذ شود، آن موضوع جداگانه‌ای خواهد بود.

