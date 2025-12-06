صادقی: حضور تماشاگران بازی را هیجانانگیز کرد
پالایش نفت بندرعباس در هفته چهاردهم لیگ دسته اول با نتیجه ۲ بر یک مغلوب صنعتنفت آبادان شد و سرمربی تیم از تلاش بازیکنان و هیجان حضور تماشاگران تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس امروز در چارچوب هفته چهاردهم لیگ دسته اول کشور میزبان خود، صنعتنفت آبادان، را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد. ابراهیم صادقی، سرمربی پالایش نفت، پس از بازی در نشست خبری گفت: «حضور تماشاگران لذت خاصی به بازی بخشید و باعث شد هر دو تیم با شروعی پرهیجان وارد میدان شوند.»
صادقی افزود: «بازی را خوب آغاز کردیم و به گل رسیدیم و در ادامه نیز میتوانستیم روی ضدحملات به گل دوم دست پیدا کنیم. در نیمه دوم تلاش کردیم جریان بازی را کنترل کنیم اما بازیکنان صنعتنفت از فرصتهای خود به خوبی استفاده کردند.»
وی همچنین بیان کرد: «باید با تجربه بیشتری بازی میکردیم، اما تعداد بازیکنان باتجربه در تیم ما زیاد نیست. با این حال از عملکرد تیمم رضایت دارم و در ادامه روی نقاط ضعف و قوت کار خواهیم کرد. هر دو تیم در این بازی هر لحظه میتوانستند به گل برسند؛ حتی ما با هفت نفر روی دروازه میزبان حمله میکردیم.»