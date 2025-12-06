به گزارش ایلنا، با اعلام رسمی فیفا تیم ملی ایران که در کنار تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزلند قرار گرفته، در این زمان و تاریخ دیدارهای خود را برگزار خواهد کرد.

دوشنبه 25 خرداد:

ایران - نیوزلند (لس آنجلس - 21:00)

بلژیک - مصر (سیاتل - 15:00)

یکشنبه 31 خرداد:

ایران - بلژیک (لس آنجلس- 15:00)

مصر - نیوزلند (ونکوور - 21:00)

جمعه 5 تیر:

ایران - مصر (سیاتل - 23:00)

بلژیک - نیوزلند (ونکوور - 23:00)

