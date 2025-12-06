فوری: اعلام ساعت بازیهای ایران در جام جهانی
فیفا رسما ساعات بازی دیدارهای تیم ملی ایران در جام جهانی 2026 را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، با اعلام رسمی فیفا تیم ملی ایران که در کنار تیمهای بلژیک، مصر و نیوزلند قرار گرفته، در این زمان و تاریخ دیدارهای خود را برگزار خواهد کرد.
دوشنبه 25 خرداد:
ایران - نیوزلند (لس آنجلس - 21:00)
بلژیک - مصر (سیاتل - 15:00)
یکشنبه 31 خرداد:
ایران - بلژیک (لس آنجلس- 15:00)
مصر - نیوزلند (ونکوور - 21:00)
جمعه 5 تیر:
ایران - مصر (سیاتل - 23:00)
بلژیک - نیوزلند (ونکوور - 23:00)