پورموسوی: تلاش بازیکنان کلید برد بود
صنعتنفت آبادان در هفته چهاردهم لیگ دسته اول با غلبه ۲ بر ۱ بر پالایش نفت بندرعباس، به پیروزی دست یافت و سرمربی تیم از تلاش بازیکنان و حمایت هواداران تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال صنعتنفت آبادان در چارچوب هفته چهاردهم لیگ دسته اول کشور موفق شد میهمان خود، پالایش نفت بندرعباس، را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست دهد. سید سیروس پورموسوی، سرمربی صنعتنفت، پس از بازی در نشست خبری گفت: «بازی بسیار سختی بود اما تلاشی که بازیکنان داشتند، پیروزی را برای ما رقم زد.»
پورموسوی افزود: «حریف با تجمع دفاعی کار را دشوار کرده و روی ضدحملات برنامه داشت. همچنین بعد از مصدومیت چند بازیکن، مجبور شدیم برخی از بازیکنان را در پست غیرتخصصی به میدان بفرستیم.»
وی با قدردانی از بازیکنان و هواداران اظهار کرد: «امشب بازیکنان با جان و دل بازی کردند و حمایت هواداران آبادانی نقش مهمی در کسب سه امتیاز داشت.» این برد برای صنعتنفت آبادان اهمیت ویژهای در جدول لیگ دسته اول دارد و موقعیت تیم را تقویت کرد.