سرمربی پارس جنوبی در آستانه جدایی قرار گرفت

پارس جنوبی جم در هفته چهاردهم لیگ دسته اول مقابل نود ارومیه به تساوی یک بر یک رسید و مهدی رجب‌زاده پس از این دیدار، در رختکن از شاگردانش خداحافظی کرد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته چهاردهم لیگ دسته اول، پارس جنوبی جم در ارومیه مقابل تیم نود به تساوی یک بر یک دست یافت. پیش از این دیدار، رجب‌زاده از مسئولان باشگاه خواسته بود تا برای کسب برد، فرصت لازم به او داده شود.

پس از شکست هفته گذشته مقابل شهرداری نوشهر، سرمربی پارس جنوبی در جلسه هیئت مدیره تا آستانه جدایی پیش رفته بود اما در نهایت با توافق برای یک بازی دیگر در سمت خود باقی ماند. با این حال، ناتوانی تیم در کسب پیروزی مقابل نود ارومیه باعث شد رجب‌زاده پس از پایان مسابقه در رختکن با بازیکنان خداحافظی کند و به نوعی جدایی خود را اعلام نماید.

اگرچه هنوز خبر رسمی از سوی باشگاه منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد رجب‌زاده در آستانه جدایی از پارس جنوبی جم قرار دارد و این موضوع به زودی به طور رسمی اعلام خواهد شد.

