بورنموث 0-0 چلسی؛ ادامه روزهای ناپایدار آبی‌های لندن

چلسی در هفته پانزدهم لیگ برتر انگلیس مقابل بورنموث به تساوی بدون گل رسید و روند ناپایدار این تیم در لیگ ادامه یافت.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر انگلیس، بورنموث میزبان چلسی بود و دو تیم در یک بازی کم‌حادثه به تساوی بدون گل رضایت دادند. آبی‌های لندن که در هفته‌های اخیر نتایج متغیری کسب کرده‌اند، نتوانستند از موقعیت‌های خود بهره ببرند و با توقف خارج از خانه، فرصت کسب سه امتیاز را از دست دادند.

بورنموث با این نتیجه یک امتیاز ارزشمند کسب کرد و چلسی همچنان در تلاش برای بازگرداندن روند پیروزی‌های خود است تا فاصله با صدر جدول کاهش یابد.

