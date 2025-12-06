به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر انگلیس، بورنموث میزبان چلسی بود و دو تیم در یک بازی کم‌حادثه به تساوی بدون گل رضایت دادند. آبی‌های لندن که در هفته‌های اخیر نتایج متغیری کسب کرده‌اند، نتوانستند از موقعیت‌های خود بهره ببرند و با توقف خارج از خانه، فرصت کسب سه امتیاز را از دست دادند.

بورنموث با این نتیجه یک امتیاز ارزشمند کسب کرد و چلسی همچنان در تلاش برای بازگرداندن روند پیروزی‌های خود است تا فاصله با صدر جدول کاهش یابد.

