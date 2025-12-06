خبرگزاری کار ایران
استون ویلا ۲-۱ آرسنال؛ شکست دقیقه آخری آرتتا مقابل امری

آرسنال در هفته پانزدهم لیگ برتر انگلیس با گل دقیقه پایانی مغلوب استون ویلا شد و از کسب سه امتیاز حساس بازماند.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر انگلیس، استون ویلا میزبان آرسنال بود و در دیداری نزدیک با نتیجه ۲ بر ۱ به پیروزی رسید. بازی تا دقایق پایانی با برابری دنبال می‌شد اما یک گل در لحظات آخر سرنوشت مسابقه را رقم زد.

توپچی‌ها که به دنبال ادامه روند موفقیت خود در لیگ بودند، با وجود فرصت‌های متعدد، نتوانستند دروازه میزبان را باز کنند و در نهایت با شکست از زمین خارج شدند. استون ویلا با این برد، جایگاه خود را در جدول تثبیت کرد و موفق شد با سه امتیاز ارزشمند، فاصله خود را با رقبا حفظ کند.

