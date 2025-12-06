خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی پرگل بایرن مونیخ مقابل اشتوتگارت

پیروزی پرگل بایرن مونیخ مقابل اشتوتگارت
کد خبر : 1723787
لینک کوتاه کپی شد.

بایرن مونیخ در هفته سیزدهم بوندسلیگا با ثبت پیروزی ۵ بر صفر برابر اشتوتگارت، با هت‌تریک هری کین نمایش تحسین‌برانگیزی ارائه داد و صدر جدول را مستحکم کرد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته سیزدهم بوندسلیگا، بایرن مونیخ در دیداری خارج از خانه اشتوتگارت را با نتیجه ۵ بر صفر شکست داد. شاگردان یولیان ناگلزمان از همان دقایق ابتدایی بر بازی مسلط شدند و حملات پیاپی خود را روی دروازه میزبان ایجاد کردند.

هری کین، مهاجم انگلیسی بایرن، با هت‌تریک خود نقش کلیدی در این پیروزی پرگل داشت و سه گل از پنج گل تیمش را به ثمر رساند. سایر گل‌های بایرن نیز توسط بازیکنان تیم در جریان بازی ثبت شد تا شاگردان ناگلزمان نمایش کامل و هجومی خود را تکمیل کنند.

با این برد، بایرن مونیخ فاصله خود با رقبای تعقیب‌کننده در صدر جدول را افزایش داد و نشان داد همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در فصل جاری بوندسلیگا است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا