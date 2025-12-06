پیروزی پرگل بایرن مونیخ مقابل اشتوتگارت
بایرن مونیخ در هفته سیزدهم بوندسلیگا با ثبت پیروزی ۵ بر صفر برابر اشتوتگارت، با هتتریک هری کین نمایش تحسینبرانگیزی ارائه داد و صدر جدول را مستحکم کرد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته سیزدهم بوندسلیگا، بایرن مونیخ در دیداری خارج از خانه اشتوتگارت را با نتیجه ۵ بر صفر شکست داد. شاگردان یولیان ناگلزمان از همان دقایق ابتدایی بر بازی مسلط شدند و حملات پیاپی خود را روی دروازه میزبان ایجاد کردند.
هری کین، مهاجم انگلیسی بایرن، با هتتریک خود نقش کلیدی در این پیروزی پرگل داشت و سه گل از پنج گل تیمش را به ثمر رساند. سایر گلهای بایرن نیز توسط بازیکنان تیم در جریان بازی ثبت شد تا شاگردان ناگلزمان نمایش کامل و هجومی خود را تکمیل کنند.
با این برد، بایرن مونیخ فاصله خود با رقبای تعقیبکننده در صدر جدول را افزایش داد و نشان داد همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در فصل جاری بوندسلیگا است.