پیروزی پرگل بایرن مونیخ مقابل اشتوتگارت

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته سیزدهم بوندسلیگا، بایرن مونیخ در دیداری خارج از خانه اشتوتگارت را با نتیجه ۵ بر صفر شکست داد. شاگردان یولیان ناگلزمان از همان دقایق ابتدایی بر بازی مسلط شدند و حملات پیاپی خود را روی دروازه میزبان ایجاد کردند.

هری کین، مهاجم انگلیسی بایرن، با هت‌تریک خود نقش کلیدی در این پیروزی پرگل داشت و سه گل از پنج گل تیمش را به ثمر رساند. سایر گل‌های بایرن نیز توسط بازیکنان تیم در جریان بازی ثبت شد تا شاگردان ناگلزمان نمایش کامل و هجومی خود را تکمیل کنند.

با این برد، بایرن مونیخ فاصله خود با رقبای تعقیب‌کننده در صدر جدول را افزایش داد و نشان داد همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در فصل جاری بوندسلیگا است.

انتهای پیام/