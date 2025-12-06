به گزارش ایلنا، هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال امروز با دیدار مس کرمان و شهرداری نوشهر در کرمان آغاز شد؛ تقابلی که برای میزبان فرصتی جهت ادامه روند صعودی و برای میهمان، امیدی به پایان دادن به ناکامی‌های اخیر بود.

با این حال، مسابقه برخلاف انتظارها کم‌حادثه پیش رفت. نه تنها گلی در جریان بازی ثبت نشد، بلکه موقعیت‌های جدی نیز روی دروازه‌ها شکل نگرفت. شاگردان فرزاد حسین‌خانی مالکیت بیشتری داشتند و چند حمله پراکنده را روی دروازه حریف ترتیب دادند اما هیچ‌یک خطر خاصی ایجاد نکرد.

این دیدار بدون کارت قرمز و بدون هرگونه حاشیه‌ای در فضایی آرام برگزار شد تا در نهایت یک تساوی سرد در عصر پاییزی رقم بخورد.

با کسب این یک امتیاز، مس کرمان پس از دو برد متوالی متوقف شد و با ۱۹ امتیاز در جایگاه نهم جدول قرار گرفت. شهرداری نوشهر نیز با این تساوی به امتیاز ۱۰ رسید و هرچند امتیازاتش دو رقمی شد، اما همچنان در منطقه سقوط باقی ماند.

