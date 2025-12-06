خبرگزاری کار ایران
داماش گیلان 0-2 هوادار؛ بازگشت به جمع مدعیان

هوادار در هفته چهاردهم لیگ یک با برتری دو بر صفر مقابل داماش گیلان دوباره به جمع مدعیان بازگشت و پس از هفته‌ها ناکامی، روند امتیازگیری خود را از سر گرفت.

به گزارش ایلنا، شاگردان رضا ربیعی که فصل را با نتایج درخشان آغاز کرده بودند، پس از چند هفته افت از کورس صعود فاصله گرفته بودند اما در دیدار این هفته برابر داماش گیلان توانستند به سه امتیاز ارزشمند دست یابند. این مسابقه به دلیل حکم انضباطی در ورزشگاه انقلاب کرج و بدون حضور تماشاگران برگزار شد.

داماش بازی را تهاجمی شروع کرد اما در بهره‌برداری از موقعیت‌ها دقت لازم را نداشت و به‌تدریج جریان مسابقه به سود هوادار تغییر کرد. تیم میهمان پس از عبور از فشار اولیه، با گل امین قاسمی‌نژاد پیش افتاد و سپس با اتکا به ضدحملات، کنترل جریان بازی را در دست گرفت.

در نیمه دوم، هوادار مالکیت بیشتری به دست آورد و در دقایق پایانی از روی نقطه پنالتی توسط رامتین سلیمان‌زاده گل دوم را به ثمر رساند تا پیروزی دو بر صفر خود را قطعی کند. این نتیجه به دو ماه ناکامی هوادار پایان داد و این تیم را با ۲۱ امتیاز در فاصله دو امتیازی منطقه صعود قرار داد.

در سوی مقابل، داماش گیلان که در این مسابقه نقش میزبان را داشت، با وجود شروع خوب نتوانست از امتیاز میزبانی بی‌تماشاگر خود بهره‌برداری کند و بدون امتیاز زمین را ترک کرد.

