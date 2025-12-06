خبرگزاری کار ایران
لیگ دسته اول فوتبال؛ آبادانی ها بردند و به رتبه دوم رسیدند/ یکه تازی نساجی در صدر جدول

تیم صنعت نفت آبادان که با سیروس پورموسوی در جاده پیروزی قرار گرفته است، به جایگاه دوم جدول لیگ یک رسید.

به گزارش ایلنا، هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور عصر امروز (شنبه) برگزار شد که نتایج دیدارهای این هفته در زیر آمده است:

داماش گیلان صفر - هوادار 2

مس کرمان صفر - شهرداری نوشهر صفر

بعثت کرمانشاه یک - آریو اسلامشهر یک

نساجی مازندران 3 - نفت و گاز گچساران صفر

نود ارومیه یک - پارس جنوبی جم یک

نیروی زمینی تهران یک - مس شهر بابک یک

شناورسازی قشم صفر - مس سونگون صفر

سایپا صفر - فرد البرز صفر

صنعت نفت آبادان 2 - پالایش نفت بندرعباس یک

نساجی مازندران که هفته گذشته متحمل شکست شده بود، دهمین برد فصل خود را به دست آورد و با 33 امتیاز همچنان صدرنشین باقی ماند. صنعت نفت اما از توقف سایپا و مس شهر بابک بهره برد و به لطف غلبه بر پالایش نفت، با 24 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. مس شهر بابک نیز در رتبه سوم ایستاد.

داماش با چهار امتیاز در قعر جدول روزگار می‌گذراند و مس سونگون با شش امتیاز، در جایگاه هفدهم جدول قرار گرفته است. شاگردان فرشاد پیوس در تیم شناورسازی با 11 امتیاز در رتبه پانزدهم ایستاده‌اند و شهرداری نوشهر با 10 امتیاز، در رده شانزدهم جای گرفته است.

 

