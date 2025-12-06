به گزارش ایلنا، نساجی مازندران که برای جبران شکست دور از انتظار هفته گذشته وارد مسابقات هفته چهاردهم شده بود، در همان ثانیه‌های ابتدایی بازی تکلیف میهمان خود را مشخص کرد. تنها ۵۰ ثانیه از آغاز مسابقه گذشته بود که اشتباه امیرمقداد مالکی، دروازه‌بان نفت و گاز، توپ را روی یک شروع مجدد اشتباه در اختیار حسین شنانی قرار داد و مهاجم نساجی مسیر میانی زمین تا محوطه جریمه را در چند ثانیه طی کرد و با ضربه‌ای بغل پا نخستین گل بازی را ثبت کرد.

پس از این گل، فشار نساجی ادامه یافت و تیم میزبان در دقیقه ۱۳ به گل دوم رسید. پرتاب اوت نساجی به‌صورت کوتاه کار شد و ارسال توپ به مقابل دروازه با دفع نامطمئن مدافعان همراه بود تا سعید باقرپسند در میان ازدحام بازیکنان توپ را به تور دروازه نفت و گاز بچسباند.

برتری نساجی در نیمه دوم نیز ادامه داشت و در دقیقه ۶۳ گل سوم به ثمر رسید. اشتباه مدافعان نفت و گاز در خروج از خط دفاعی رشته بازی را از دستشان خارج کرد و این موقعیت به ضدحمله‌ای سریع تبدیل شد. شنانی پس از ورود به محوطه جریمه پاس در عرضی برای علیرضا ملکی فرستاد تا او بی‌دردسر سومین گل میزبان را وارد دروازه کند.

با این پیروزی، نساجی با ۳۳ امتیاز بار دیگر شرایط مطلوب خود را بازیافت و فاصله ۱۰ امتیازی با تیم دوم جدول را حفظ کرد. در سوی مقابل، شاگردان محمود فکری با ۱۳ امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار گرفتند.

