خبرگزاری کار ایران
بعثت کرمانشاه 1_ 1 آریو اسلامشهر؛ تساوی در دقایق پایانی
تیم‌های بعثت کرمانشاه و آریو اسلامشهر در دیداری نزدیک از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال به تساوی رضایت دادند؛ نتیجه‌ای که مانع از بهبود جایگاه هر دو تیم در جدول شد.

به گزارش ایلنا، رقابت بعثت کرمانشاه و آریو اسلامشهر در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر با تساوی یک بر یک به پایان رسید. دو تیم که در نیمه پایین جدول همسایه یکدیگر هستند، با وجود نیاز به امتیازات کامل، نتوانستند از موقعیت خود برای کسب پیروزی بهره ببرند.

آریو بازی را فعال‌تر آغاز کرد و در دقیقه ۱۶ به گل رسید. ارسال سهیل میرزازاده از جناح چپ پس از کنترل دقیق مرتضی حسین‌زاده، با ضربه روی پای این بازیکن تبدیل به گل نخست مسابقه شد. پس از این گل، بعثت برای جبران نتیجه فشار زیادی وارد کرد اما خط دفاعی آریو با انسجام مناسب مانع ایجاد موقعیت‌های جدی برای میزبان شد. در مقابل، آریو روی ضدحملات چند بار تا محوطه جریمه بعثت پیش رفت.

در واپسین لحظات نیمه نخست، بعثت یک بخت مسلم گل‌زنی را از دست داد؛ ضربه ایستگاهی ارشیا سرآبادانی در دقیقه ۴۵+۶ به تیر عمودی برخورد کرد و به بیرون رفت.

نیمه دوم با حملات پرفشار بعثت دنبال شد. شاگردان ابراهیم اشکش تلاش کردند با استفاده از ارسال‌های کناری به گل برسند و سرانجام در دقیقه ۷۸ نتیجه داد. حامد اکبری‌پور در یک ضدحمله سریع صاحب موقعیت تک به تک شد و با ضربه‌ای بغل پا دروازه آریو را گشود تا بازی به تساوی کشیده شود.

تا پایان مسابقه تلاش دو تیم ثمری نداشت و بازی با همان نتیجه یک بر یک خاتمه یافت. با این تساوی، بعثت کرمانشاه با ۱۷ امتیاز در رده یازدهم و آریو اسلامشهر با ۱۶ امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول قرار گرفت.

