ژابی آلونسو: امباپه مانند کریستیانو رونالدو ویژگیهای به خصوصی دارد
در آستانه بازگشت رئال مادرید به سانتیاگو برنابئو پس از شش بازی متوالی خارج از خانه، ژابی آلونسو در نشست خبری پیش از دیدار مقابل سلتاویگو حضور یافت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، صبح امروز (شنبه)، تمرینات تیم رئال مادرید پشت درهای بسته در مرکز والدبباس برگزار شد و سپس ژابی آلونسو در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی فردا شب (ساعت ۲۱ به وقت محلی) مقابل سلتاویگو حاضر شد.
رئال مادرید پس از یک دوره طولانی دوری از خانه، با شش بازی متوالی خارج از خانه (چهار بازی در لالیگا و دو بازی در لیگ قهرمانان اروپا) به برنابئو بازمیگردد. تیم با غایبان زیادی به این بازی میرسد، اگرچه متأسفانه این وضعیت دیگر یک نگرانی جدی محسوب نمیشود. ترنت آخرین مصدومی است که پس از دیدار مقابل بیلبائو به این لیست اضافه شد، اما کارواخال، آلابا، هویسن و مندی همچنان غایب هستند. هیچکدام از آنها صبح امروز با تیم تمرین نکردند و سرمربی، خوآن مارتینز، بازیکن آکادمی را به تیم اصلی فراخوانده است.
خبر خوب برای ژابی آلونسو، نفس راحتی است که پس از پیروزی قاطع و گلزنی در بیلبائو کشید؛ جایی که رئال مادرید عملکردی قوی ارائه داد. پس از سه تساوی متوالی در لیگ، وضعیت تیم نامشخص بود و واضح است که این پیروزی در سن مامس، به آنها کمک کرد تا اعتماد به نفس خود را برای بازی خانگی فردا بازیابند.
صحبتهای آلونسو در نشست خبری را میخوانید:
وینیسیوس جونیور:
«او از نظر شخصی و حرفهای در جایگاه خوبی قرار دارد. او در سن مامس خیلی خوب بازی کرد. او انرژی زیادی به تیم میدهد و حیاتی است که او را در این سطح و با این روحیه داشته باشیم.»
نقطه عطف در سن مامس و ثبات:
«بازی مقابل بیلبائو یک مسابقه کاملتر بود، شبیه به بازی مقابل بارسلونا. ما میخواهیم به بردن ادامه دهیم و باید ببریم تا در کورس قهرمانی بمانیم، زیرا لالیگا مربوط به ثبات است. سلتاویگو حریف پرفشار و مطالبهگری است، آنها خوب بازی میکنند و میدانند چه میخواهند.»
والورده در پست مدافع کناری:
«من بازیهایی را به یاد میآورم که او در سطح بسیار بالایی عمل کرده است. او بسیار بخشنده است و میخواهد به باشگاه کمک کند و نماینده این ارزشهاست. باید این گزینه را در نظر بگیریم؛ فده همیشه نیازهای تیم را در اولویت قرار میدهد، اما ممکن است گزینههای دیگری هم وجود داشته باشد.»
میلیتائو در پست دفاع راست:
«این یک گزینه است؛ او مقابل سنگال در تیم ملی برزیل بسیار خوب در آن پست بازی کرد. او مانند فده، آن توانایی بدنی بالا را دارد و بسیار رقابتی است. او کمی من را به یاد پهپه میاندازد که در هر پستی بازی میکند، عملکرد خوبی دارد زیرا بسیار رقابتی است.»
عملکرد مورد انتظار مقابل سلتاویگو:
«ما میخواهیم یک رئال مادرید خوب ببینیم، یک مسابقه کامل که هواداران از آن لذت ببرند و بتوانیم ثبات خود را حفظ کنیم. این چیزی است که ما در موردش صحبت کردهایم و برنابئو مکان خوبی برای ارائه یک نمایش عالی است.»
آردا گولر:
«او کار با پای عالیای دارد، میداند چگونه بازی را کنترل کند و در یکسوم پایانی زمین، پاس سرنوشتساز را ارسال میکند. عملکرد او به اتفاقات اطرافش بستگی دارد. آردا بسیار در حال پیشرفت است؛ ما باید سرمایهگذاری زیادی روی او انجام دهیم زیرا او متفاوت است. باید او را تحت فشار قرار دهیم و حمایتش کنیم.»
خوآن مارتینز (بازیکن آکادمی):
«او را بسیار خوب میبینم، مانند همه در تیم کاستیا. هر کسی که به تیم اصلی آمده، آماده است. آلوارو آربلوا دوست من است و ارتباط بسیار خوبی با هم داریم. خوآن به تیم فراخوانده شده و او نیز آماده است.»
وضعیت شخصی ژابی آلونسو:
«حال من خوب است، متشکرم. من میدانم کجا هستم و میدانم خواستههای باشگاه چیست. باید خونسردی لازم را داشته و روی موارد ضروری تمرکز کرد. باید خودانتقاد باشیم اما نه اینکه خودمان را بیش از حد سرزنش کنیم. باید به بهتر شدن فکر کنیم، با بازیکنان باشیم و چیزی ارزشمند بسازیم.»
مصدومیتها:
«ما در حال تلاش هستیم تا آنها را به زمین برگردانیم. بهزودی خبرهای خوبی خواهیم داشت. چارهای جز کنار آمدن با این شرایط نداریم.»
کریستیانو یا امباپه:
«هر دو استثنایی و تاریخی هستند، ما خوششانسیم که آنها را داریم. کریستیانو، کریستیانو است و کیلیان هم کیلیان. کیلیان به دلیل جاهطلبیای که از خود ساطع میکند، در مسیر تاریخسازی در رئال مادرید قرار دارد؛ او جزو برگزیدگان است. عملکرد روزانهاش بسیار خوب است، میخواهد بر دیگران تأثیر بگذارد و این ویژگی را با کریستیانو مشترک است. او در یک مقطع عالی قرار دارد.»