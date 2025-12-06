به گزارش ایلنا، در ماه آوریل سال جاری، لیورپول با انتشار یک ویدئو و عبارت «داستان ادامه دارد»، تمدید قرارداد دوساله محمد صلاح را اعلام کرد تا به ماه‌ها گمانه‌زنی درباره آینده «پادشاه مصری آنفیلد» پایان دهد. صلاح در آن زمان ضمن ابراز هیجان برای تمدید قراردادش، تأکید کرده بود: «ما تیم بزرگی داریم... تمدید کردم چون فکر می‌کنم شانس قهرمانی در سایر تورنمنت‌ها را داریم و می‌توانم از فوتبال خود لذت ببرم.»

با این حال، به طرز شگفت‌انگیزی اکنون وضعیت بسیار متفاوت است. جیمی ردنپ، بازیکن سابق لیورپول، می‌گوید «تعجب خواهد کرد اگر صلاح یک سال و نیم باقی‌مانده از قراردادش را به پایان برساند» و دلایل روشنی برای این نگرانی وجود دارد.

ریسک تاکتیکی که دیگر جواب نمی‌دهد

صلاح در فصل گذشته نقشی محوری در کسب بیستمین عنوان قهرمانی تاریخ انگلیس برای لیورپول داشت و با ثبت ۲۹ گل و ۱۸ پاس گل، به اولین بازیکنی تبدیل شد که در یک سال، کفش طلا، جایزه بهترین پاسور و بهترین بازیکن فصل را همزمان کسب می‌کند. به گفته صلاح، این آمار خیره‌کننده مستقیماً ناشی از موافقت آرنه اشلوت، سرمربی جدید، با درخواست او برای تمرکز صرف بر فاز تهاجمی بود.

صلاح پیش‌تر به اسکای اسپورتس گفته بود: «تاکتیک‌ها کاملاً متفاوت است [نسبت به دوران یورگن کلوپ]. اکنون من زیاد دفاع نمی‌کنم. من به [اشلوت] گفتم 'تا زمانی که من را از وظایف دفاعی معاف کنی، من در فاز هجومی نتیجه خواهم داد'، و خوشحالم که این کار را انجام دادم. او کاملاً گوش کرد و شما می‌توانید آمار را ببینید. در لیگ برتر باید دفاع کنید، اما من ریسک کردم و توانستم تفاوت ایجاد کنم.»

متأسفانه برای صلاح، اشلوت و لیورپول، این ریسک دیگر بازدهی گذشته را ندارد.

سقوط آمار و هدف تاکتیکی حریفان

اگرچه صلاح تنها دلیل افت لیورپول نیست (ضعف خط دفاعی و ناکامی سایر مهاجمان نیز وجود دارد)، اما کاهش چشمگیر آمار او تکان‌دهنده است و ضربه مهلکی به تیم زده است. به عنوان مثال، در ۱۴ هفته ابتدایی فصل گذشته، صلاح با ۱۳ گل و ۷ پاس گل، لیورپول را به صدر جدول رسانده بود؛ در حالیکه لیورپول اکنون در رده هشتم است و سهم صلاح تنها ۴ گل و ۲ پاس گل بوده است.

بدتر از آن، حریفان اکنون بیش از گذشته روی جناح راست لیورپول، حتی بیشتر از زمانی که ترنت الکساندر آرنولد پشت سر صلاح بازی می‌کرد، تمرکز کرده و با موفقیت از فضای ایجاد شده بهره می‌برند.

مارک کوکوریا، مدافع چپ چلسی، پس از پیروزی تیمش مقابل لیورپول فاش کرد: «ما می‌دانستیم که صلاح همیشه آماده ضدحمله است. بنابراین ما روی آن تمرین کردیم و سرمربی [انزو مارسکا] گفت که فضا در آنجا وجود خواهد داشت.»

تصمیم اشلوت برای نیمکت‌نشینی

در حالیکه اشلوت ابتدا از آزادی عمل صلاح دفاع می‌کرد، اما اکنون پذیرفته که تیم بیش از حد در دفع توپ‌های ارسالی ضعف دارد و باید تعادل را برقرار کند. به نظر می‌رسد اشلوت در نهایت به این نتیجه رسیده که حذف صلاح از ترکیب اصلی، بهترین راه‌حل برای این مشکل است.

در بازی هفته گذشته مقابل وستهم، اشلوت دومینیک سوبوسلای را در سمت راست به کار گرفت و لیورپول مستحکم‌تر به نظر می‌رسید و نزدیک به یک ماه، اولین کلین‌شیت خود را ثبت کرد. در دیدار چهارشنبه مقابل ساندرلند نیز، اشلوت با وجود انتقادات جیمی کاراگر (که غیبت صلاح را «نیمکت‌نشینی» نه «استراحت» دانست)، باز هم تصمیم گرفت این ستاره مصری را در ترکیب اصلی قرار ندهد.

کاراگر در این باره گفت: «انتظار داشتم صلاح در بازی مقابل ساندرلند که دفاع می‌کند و کار را سخت می‌کند، بازی کند. نیمکت‌نشینی او احساس استراحت یا چرخش نمی‌دهد، بلکه احساس حذف شدن می‌دهد. اما دیر یا زود لیورپول باید محوریت تیم را از صلاح به ویرتز و ایساک منتقل کند، و شاید ما نشانه‌هایی از آن را در وستهم دیدیم.»

بحران روانی و هشدار ردنپ

با این حال، نیمکت‌نشینی صلاح ناگهان تمام مشکلات لیورپول را حل نخواهد کرد. ۴۵ دقیقه بازی بدون او مقابل ساندرلند، حتی بدتر از ۴۵ دقیقه بازی با حضور او بود؛ مسأله‌ای که نشان می‌دهد اشلوت با مشکلات تاکتیکی و روانی بسیار عمیق‌تری دست و پنجه نرم می‌کند. لیورپول در حال حاضر اعتماد به نفس و انسجام خود را از دست داده و صلاح نباید قربانی ناتوانی اشلوت در متوقف کردن این روند نزولی شود.

به هر حال، وضعیت صلاح پیش از جام ملت‌های آفریقا همچنان یک بحث اصلی باقی خواهد ماند. صلاح هنگام تمدید قرارداد، از شانس تیم برای کسب افتخارات بزرگ صحبت کرده بود، چیزی که اکنون دیگر دور از دسترس به نظر می‌رسد.

جیمی ردنپ در پایان با نگرانی اظهار داشت:«صلاح به اعتماد به نفس و عشق سرمربی نیاز دارد. برای اشلوت که در شرایطی او را کنار می‌گذارد که ممکن است ۸ بازی را به دلیل جام ملت‌ها از دست بدهد... باید تا جایی که می‌تواند به او بازی دهد. صلاح سوپراستار لیورپول است، اما سرمربی ظاهراً در حال حاضر چنین باوری ندارد. این شرایط شبیه به درگیری آلن شیرر با رود گولیت نیست که یکی از دو طرف باید می‌رفت، اما احساس می‌کنم چیزی باید قربانی شود، چون محال است محمد صلاح راضی باشد که در این تیم یک بازیکن ذخیره باشد. احساسم این است که این وضعیت به خوبی به پایان نخواهد رسید.»

ترس ردنپ چندان بی‌اساس نیست. این احتمال وجود دارد که یکی از صلاح یا اشلوت تا پایان ماه ژانویه در لیورپول نباشد؛ تحولی باورنکردنی پس از قهرمانی موفقی که در فصل گذشته رقم زدند. همچنین، در هفته‌های آتی تا پیش از پیوستن صلاح به تیم ملی مصر، فرصت‌هایی برای این ستاره باقی است تا بار دیگر کیفیت خود را ثابت کند؛ اما اگر دو بازی اخیر نکته‌ای را اثبات کرده باشد، آن این است که صلاح دیگر انتخاب اول اشلوت نیست و جایگاه او در زمان حضورش در جام ملت‌های آفریقا تضعیف خواهد شد.

انتهای پیام/