اعتراف سرمربی آمریکا به رویای قهرمانی ناکام در لیگ برتر

به گزارش ایلنا، مائوریسیو پوچتینو که اکنون در سِمت سرمربی تیم ملی آمریکا مستقر شده، فاش کرد که هنوز دلتنگ بازگشت به سطح اول فوتبال انگلیس است؛ جایی که با تاتنهام بسیار به کسب افتخارات بزرگ نزدیک شد. دوران پنج سال و نیمه او در شمال لندن، که با هدایت اسپرز به اولین فینال لیگ قهرمانان اروپا همراه بود، در نوامبر ۲۰۱۹ به طور ناگهانی پایان یافت و حسرتی از «آنچه می‌توانست اتفاق بیفتد» برجای گذاشت.

این مربی ۵۲ ساله که سابقه هدایت چلسی را نیز در کارنامه دارد، در مصاحبه‌ای با شبکه بی‌بی‌سی اعتراف کرد که بازی‌های لیگ برتر را به طور مداوم دنبال می‌کند. وقتی از او پرسیده شد که آیا دلتنگ این لیگ است، گفت:«بله، بازی‌های زیادی را تماشا می‌کنم. لیگ برتر بهترین لیگ دنیاست و واضح است که دلم برای آن تنگ شده است. در آمریکا بسیار خوشحالم، اما همیشه به این فکر می‌کنم که یک روز برگردم. انگلیس رقابتی‌ترین لیگ دنیاست و مطمئناً دوست دارم دوباره در آن حضور داشته باشم.»

پوچتینو در پاسخ به این سوال که چه چیزی در صدر لیست آرزوهای شخصی او به عنوان مربی باقی مانده است، با حسرت پاسخ داد:«همین‌جا در لندن درباره لیگ برتر صحبت می‌کنیم... می‌خواهم قهرمانی لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورم. ما در تاتنهام بسیار به آن نزدیک بودیم. می‌خواهم به این هدف برسم. هنوز جوانم، انرژی، تجربه و انگیزه لازم برای تلاش در آینده را دارم. بیرون از زمین هم می‌خواهم کاری کنم که خانواده‌ام به من افتخار کنند؛ پسرانم، همسرم، سگم، اسب‌هایم، مادرم و پدرم، نوه‌ام...»

این مربی آرژانتینی همچنین فاش کرد که همچنان با دنیل لوی، رئیس سابق تاتنهام که اوایل امسال سِمت خود را ترک کرد، در تماس است. او در این باره گفت:«از خروج لوی بسیار متعجب شدم. ما هنوز با هم در ارتباط هستیم. رابطه ما همیشه خوب بود. میراث او در تاتنهام باقی است. کاری که او برای باشگاه انجام داد شگفت‌انگیز است. ما در تماس هستیم و دوست دارم روزی دوباره با او قهوه‌ای بنوشم. او این فرصت را برای من فراهم کرد که مربیگری باشگاهی مانند تاتنهام را برعهده بگیرم؛ یکی از بهترین باشگاه‌های دنیا با هواداران فوق‌العاده. از او بسیار سپاسگزارم و افتخار می‌کنم که بخشی از خانواده تاتنهام بودم.»

این اولین باری نیست که پوچتینو علناً از تمایل خود برای بازگشت به لیگ برتر صحبت می‌کند. او در ماه مارس نیز در مصاحبه‌ای با تاک‌اسپورت درباره احتمال بازگشت به تاتنهام گفته بود:«صادقانه بگویم، روزی که باشگاه را ترک کردم، همیشه به این فکر بودم که روزی برگردم. اینطور نبود که قبل از پیشنهاد تیم ملی آمریکا به بازگشت فکر نکنم، همیشه این ایده را در ذهن داشتم.»

او در پایان افزود: «روزی که آنجا را ترک کردم، احساس پوچی می‌کردم. مثل یک کار نیمه‌تمام بود و به همین دلیل است. این یک احساس است، یک رویاست. نمی‌دانم چگونه می‌توانم آن را توضیح دهم یا توصیف کنم، اما مطمئنم که تاتنهام همیشه باشگاهی خاص برای من خواهد بود. و دوست دارم یک روز دوباره این شانس را داشته باشم که برگردم و کار را به شکلی متفاوت به پایان برسانم.»

