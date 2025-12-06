استقلال از سروش رفیعی شکایت کرد!

به گزارش ایلنا، شهرآورد ۱۰۶ هرچند در زمین بدون گل تمام شد، اما حاشیه‌های آن همچنان ادامه دارد و یکی از جنجالی‌ترین آنها مربوط به سروش رفیعی است که اکنون با شکایتی از سوی تیم رقیب مواجه شده است.

در جریان نیمه دوم مسابقه، دوربین‌های پخش تلویزیونی لحظه‌ای را ثبت کردند که در آن هافبک پرسپولیس در اعتراض به تأخیر آنتونیو آدان در شروع مجدد بازی، الفاظ تندی را به زبان آورد؛ صحنه‌ای که ظرف چند دقیقه در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و واکنش شدید هواداران استقلال را به دنبال داشت.

انتشار این ویدیو باعث شد استقلال شکایت رسمی خود را علیه رفیعی به ثبت برساند. آبی‌ها معتقدند این رفتار مصداق تخلف انضباطی واضح است و چون الفاظ به‌کاررفته فارسی بوده، موضوع فقط متوجه آدان نیست بلکه شأن سایر بازیکنان حاضر در صحنه نیز زیر سؤال رفته است. بر همین اساس، باشگاه استقلال مستندات لازم را تهیه و ارسال کرده تا پرونده توسط ارکان قضایی فدراسیون بررسی شود.

در دقیقه 66 و زمانی‌که توپ از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت، آنتونیو آدان قصد داشت تا بازی را به گردش بیندازد. با این حال، تأخیر گلر اسپانیایی باعث اعتراض رفیعی شد و درست در لحظه‌ای که کارگردان تلویزیونی تصویر بسته کاپیتان دوم سرخ‌ها را به نمایش گذاشت، او جملات غیرقابل انتشاری را به زبان آورد که اکنون با شکایت آبی‌ها همراه شده است.

