به گزارش ایلنا، دکتر احمد العرادی، پزشک تیم ملی بحرین، اعلام کرد که ابراهیم لطف‌الله، دروازه‌بان این تیم و المحرق، در جریان دیدار مقابل عراق از ناحیه زانو دچار آسیب‌دیدگی شده است. بررسی‌های بالینی و تصویربرداری با دستگاه ام‌آرآی نشان داد که وی به پارگی جزئی رباط صلیبی همراه با کبودی استخوانی در بخش خارجی زانو مبتلا شده است.

العرادی با اشاره به اینکه کادر پزشکی برنامه جامع درمانی و بازتوانی برای این دروازه‌بان تنظیم کرده، گفت: این برنامه شامل جلسات فیزیوتراپی و ارزیابی دوره‌ای پایداری زانو در هفته‌های آینده خواهد بود. نشانه‌های اولیه کاملاً امیدوارکننده است و فعلاً نگرانی وجود ندارد.

وی افزود که شدت درد بلافاصله پس از آسیب‌دیدگی به دلیل ترشح بالای آدرنالین در بدن بازیکن مشخص نبود، اما معاینات بعدی لزوم توقف فوری او از بازی و آغاز درمان را تأیید کرد.

پزشک تیم ملی بحرین در پایان تأکید کرد که در شرایط کنونی نیازی به عمل جراحی نیست مگر اینکه تغییر غیرمنتظره‌ای رخ دهد. او با بیان اینکه لطف‌الله کاملاً به برنامه بازتوانی پایبند است و روحیه بالایی دارد، ابراز امیدواری کرد که این دروازه‌بان در سریع‌ترین زمان ممکن و بر اساس پیشرفت درمان به میادین بازگردد.

انتهای پیام/