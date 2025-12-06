خبرگزاری کار ایران
اعلام فهرست بارسلونا برای دیدار با رئال بتیس: بازگشت دی‌یونگ و لوپز

بارسلونا در حالی برای دیدار حساس هفته پانزدهم لالیگا مقابل رئال بتیس آماده می‌شود که هانسی فلیک همچنان با چند غایب مهم روبه‌روست، اما خبر خوش بازگشت دو بازیکن کلیدی به فهرست تیم است.

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا صبح شنبه، پیش از سفر به سویا برای برگزاری دیدار مقابل بتیس در ورزشگاه لاکارتوخا، فهرست بازیکنان دعوت‌شده را اعلام کرد. در این فهرست، فرانکی دی‌یونگ و فرمین لوپز پس از غیبت در دیدارهای اخیر، بار دیگر حضور دارند.

هافبک هلندی که به دلیل تب دیدار مقابل اتلتیکو مادرید را از دست داده بود و در بازی با آلاوس نیز به دلایل شخصی غایب بود، حالا به ترکیب بازگشته است. فرمین لوپز هم که از ۲۷ نوامبر به دلیل آسیب‌دیدگی عضله ساق پای راست دور از میادین بود، از پنجشنبه به تمرینات گروهی بازگشت و صبح امروز مجوز پزشکی گرفت.

هانسی فلیک روز گذشته اعلام کرده بود که این بازیکن دقایقی در دیدار امروز به میدان خواهد رفت، اما نقش اصلی او را برای بازی سه‌شنبه مقابل آینتراخت فرانکفورت در لیگ قهرمانان اروپا نگه داشته است.

فهرست ۲۲ نفره بارسلونا برای این دیدار به شرح زیر است:  

دروازه‌بان‌ها: خوان گارسیا، شزنی و ادر آلر  

مدافعان: بالده، کوبارسی، کریستنسن، جرارد مارتین، کنده، اریک گارسیا و جفره  

هافبک‌ها: فرانکی دی‌یونگ، پدری، مارک کاسادو، برنال، درو، فرمین لوپز و تامی مارکز  

مهاجمان: فران تورس، لواندوفسکی، لامین یامال، رافینیا، رشفورد و رونی  

فلیک در این دیدار مارک آندره تراشتگن، گاوی، دنی اولمو (به دلیل دررفتگی شانه چپ در بازی با اتلتیکو) و رونالد آرائوخو را به دلیل مصدومیت و بیماری در اختیار ندارد.

