معرفی گروه E جام جهانی۲۰۲۶: آلمان، کوراسائو، ساحل عاج و اکوادور

به گزارش ایلنا، قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ به پایان رسید و تیم‌های آلمان، کوراسائو، ساحل عاج و اکوادور در گروه E قرار گرفتند.

آلمان

چگونه به جام جهانی صعود کردند؟

آلمان با دشواری بیشتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت، به این رقابت‌ها راه یافت. این تیم در گروهی که شامل اسلواکی، ایرلند شمالی و لوکزامبورگ بود، کار خود را آغاز کرد، اما پس از شکست ناامیدکننده ۲-۰ در براتیسلاوا، به سختی موفق به صعود شد. در نهایت، پیروزی قاطع در آخرین روز مقابل اسلواکی باعث شد تا آلمان به‌صورت مستقیم به جام جهانی برسد و از پلی‌آف اجتناب کند.

سابقه آلمان در جام جهانی چیست؟

آلمان به‌عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ فوتبال، چهار بار (۱۹۵۴، ۱۹۷۴، ۱۹۹۰ و ۲۰۱۴) قهرمان جام جهانی شده است، اما در دو دوره اخیر (۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) در مرحله گروهی حذف شد. این عملکرد ناامیدکننده برای کشوری با چنین سابقه‌ای، نزدیک به یک رسوایی ملی به شمار می‌رود.

سرمربی کدام است؟

یولیان ناگلزمان که در سن ۲۸ سالگی به‌عنوان سرمربی هوفنهایم معرفی شد، سپس به لایپزیش و در نهایت به بایرن مونیخ پیوست. او اکنون با هدایت تیم ملی آلمان، سعی در احیای فوتبال این کشور دارد و محبوبیتش به‌دلیل عملکردش در تیم ملی افزایش یافته است.

سبک بازی آن‌ها چگونه است؟

آلمان تیمی فنی و پرسینگ بالا است که در بهترین حالت خود، توپ را به سرعت و به‌صورت عمودی به دو بازی‌ساز برجسته‌اش، جمال موسیالا و فلوریان ویرتز، می‌رساند. این تیم به‌دلیل مصدومیت‌های کای هاورتز، مهاجم اصلی‌اش، با چالش‌هایی مواجه شده است.

بازیکن کلیدی آن‌ها کیست؟

جمال موسیالا، ستاره بایرن مونیخ، یکی از بهترین بازیکنان جهان است و فرم او می‌تواند تأثیر زیادی بر پیشرفت آلمان در این رقابت‌ها داشته باشد.

چه اطلاعات دیگری درباره آن‌ها باید بدانیم؟

آلمان همیشه درگیر درام بوده و در سال ۲۰۲۶ نیز شاهد بحث‌هایی درباره دروازه‌بانان خواهیم بود. مانوئل نویر پس از یورو ۲۰۲۴ از فوتبال ملی خداحافظی کرد و مارک-آندره تراشتگن به‌عنوان دروازه‌بان اول انتخاب شد، اما او نیز به دلیل مصدومیت در دسترس نیست.

کوراسائو

چگونه به جام جهانی صعود کردند؟

کوراسائو با صدرنشینی در گروه نهایی خود در کونکاکاف، جواز حضور در جام جهانی را کسب کرد. این تیم در مرحله مقدماتی بدون باخت، ۷ پیروزی و ۳ تساوی به‌دست آورد.

سابقه کوراسائو در جام جهانی چیست؟

کوراسائو به‌عنوان کوچک‌ترین کشور حاضر در جام جهانی، هیچ سابقه‌ای در این رقابت‌ها ندارد. این تیم تنها در سال ۲۰۱۱ به‌عنوان یک تیم فوتبال مستقل شکل گرفت و تا کنون موفق به صعود به جام جهانی نشده بود.

سرمربی کدام است؟

دیک آدووکات، سرمربی ۷۸ ساله هلندی، در سومین جام جهانی خود هدایت کوراسائو را بر عهده دارد. او پیش از این تجربه‌های موفقی در جام جهانی با هلند و کره جنوبی داشته است.

سبک بازی آن‌ها چگونه است؟

کوراسائو با استفاده از بازیکنان پرورش‌یافته در سیستم فوتبال هلند، به‌صورت ۴-۳-۳ بازی می‌کند و به حفظ مالکیت توپ و ساختن حملات از دفاع علاقه دارد.

بازیکن کلیدی آن‌ها کیست؟

لئوناردو باکونا، کاپیتان و رکورددار بازی‌های ملی، به‌عنوان یکی از بازیکنان کلیدی تیم شناخته می‌شود.

چه اطلاعات دیگری درباره آن‌ها باید بدانیم؟

کوراسائو تلاش کرده تا بازیکنانی با ریشه ملی را جذب کند و این اقدام به رشد تیم کمک کرده است.

ساحل عاج

چگونه به جام جهانی صعود کردند؟

ساحل عاج با اعتماد به نفس و بدون باخت، به‌عنوان یکی از دو تیم اول آفریقا به جام جهانی راه یافت. این تیم در مرحله مقدماتی ۱۰ بازی انجام داد و در این مسابقات گلی دریافت نکرد.

سابقه ساحل عاج در جام جهانی چیست؟

ساحل عاج در سه دوره قبلی جام جهانی به مرحله گروهی رسیده و هر بار در این مرحله حذف شده است. این تیم در تاریخ فوتبال خود موفق به صعود از مرحله گروهی نشده است.

سرمربی کدام است؟

امرس فا، که به‌عنوان سرمربی تیم ملی در حال حاضر فعالیت می‌کند، در سال ۲۰۲۳ به‌طور ناگهانی به این سمت منصوب شد و موفق به قهرمانی در جام ملت‌های آفریقا شد.

سبک بازی آن‌ها چگونه است؟

ساحل عاج با ۲۵ گل، بیشترین گل را در مرحله مقدماتی به ثمر رسانده و به‌عنوان یک تیم غیرقابل پیش‌بینی شناخته می‌شود.

بازیکن کلیدی آن‌ها کیست؟

فرانک کسیه، کاپیتان تیم، نقطه اتکای خط میانی ساحل عاج است و انتظار می‌رود در این رقابت‌ها نقش مهمی ایفا کند.

چه اطلاعات دیگری درباره آن‌ها باید بدانیم؟

بازیکنان ساحل عاج به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرات فوتبال این کشور شناخته می‌شوند و اکثر آن‌ها در لیگ‌های معتبر اروپا بازی می‌کنند.

اکوادور

چگونه به جام جهانی صعود کردند؟

اکوادور با کسب رتبه دوم در مرحله مقدماتی آمریکای جنوبی، جواز حضور در جام جهانی را به‌دست آورد. این تیم با وجود آغاز کار خود با یک جریمه سه امتیازی، موفق به صعود شد.

سابقه اکوادور در جام جهانی چیست؟

اکوادور برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ به جام جهانی راه یافت و در تاریخ خود هرگز از مرحله گروهی صعود نکرده است.

سرمربی کدام است؟

سباستین بکاچسه، سرمربی ۴۴ ساله آرژانتینی، در سال ۲۰۲۴ به‌عنوان سرمربی اکوادور منصوب شد و تجربه‌های زیادی به‌عنوان دستیار در جام جهانی دارد.

سبک بازی آن‌ها چگونه است؟

اکوادور به‌خاطر دفاع مستحکم و سخت‌کوشی شناخته می‌شود و در مرحله مقدماتی تنها ۵ گل دریافت کرده است.

بازیکن کلیدی آن‌ها کیست؟

مویسس کایسدو، بهترین بازیکن تیم، نقش کلیدی در خط میانی ایفا می‌کند و انر والنسیا، مهاجم اصلی، امید اکوادور برای موفقیت در این رقابت‌ها به شمار می‌رود.

چه اطلاعات دیگری درباره آن‌ها باید بدانیم؟

اکوادور به‌دنبال جذب بازیکنانی با ریشه ملی بوده و در تلاش است تا استعدادهای جوان خود را به نمایش بگذارد.

انتهای پیام/