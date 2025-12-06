خبرگزاری کار ایران
سرلک در بازی استقلال صد و پنجاه‌تایی شد
میلاد سرلک به یک آمار ویژه در پیراهن پرسپولیس رسید.

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس پس از دربی، یک  پوستر ویژه برای میلاد سرلک منتشر کرد و از رسیدن او به ۱۵۰ بازی رسمی با پیراهن این تیم تقدیر کرد.

در متن باشگاه آمده بود: یکصد و پنجاهمین بازی میلاد سرلک با پیراهن پرافتخار پرسپولیس؛ مسیری سرشار از تلاش، جنگندگی و افتخار.

این بازیکن که از لیگ بیستم به جمع سرخ‌ها با نظر یحیی گل‌محمدی اضافه شده است و تا امروز همچنان در اسکواد پرسپولیس جایگاهی برای خود دارد.

سرلک در شش سال حضورش در پرسپولیس، تنها یک مقطع کوتاه (حدود یک فصل) به دلیل انجام خدمت سربازی از تیم جدا شد به ملوان پیوست اما پس از بازگشت، دوباره جای خود را در ترکیب اصلی پس گرفت و در دوره‌های یحیی گل‌محمدی، گاریدو کارتال و حالا اوسمار ویه‌را عضو پرسپولیس بوده است.

این هافبک باتجربه روز گذشته در دربی ۱۰۶ نیز یکی از مردان ترکیب اصلی پرسپولیس بود و موفق شد یازدهمین شهرآورد متوالی خود را بدون شکست پشت سر بگذارد و حالا با ثبت ۱۵۰ بازی یکی از باتجربه‌ترین بازیکنان پرسپولیس محسوب می‌شود که می‌تواند این رکورد را تا پایان فصل بیشتر هم کند.

