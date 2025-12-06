واکنش ستاره پرسپولیس به همگروهی با کریستیانو
هواداران پرسپولیس در انتظار تماشای تقابل اورونوف با رونالدو و یارانش در جام جهانی خواهند بود.
به گزارش ایلنا، اوستون اورونوف، هافبک ازبکستانی پرسپولیس، پس از مشخص شدن گروه تیم ملی کشورش در جام جهانی ۲۰۲۶، با انتشار یک استوری ویژه واکنش نشان داد. این واکنش نشان میدهد ستاره سرخهای تهرانی بیصبرانه منتظر بزرگترین چالش دوران ملیاش است.
تیم ملی ازبکستان در گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ با پرتغال، کلمبیا و برنده پلیآف (جامائیکا/نیوکالدونیا/کنگو) همگروه شد؛ گروهی که حضور پرتغال با کریستیانو رونالدو در آن بهطور ویژهای برای ازبکها جذاب است.
اورونوف نیز یک روز بعد از اعلام گروه تیم کشورش، کاریکاتوری از چهره بازیکنان کلیدی این گروه با حضور خود و رونالدو را در استوری اینستاگرام خود منتشر کرد.
برای هافبک پرسپولیس، این قرعه یک فرصتی تاریخی برای رویارویی احتمالی با رونالدو است. سال گذشته در لیگ نخبگان رونالدو همراه با النصر به تهران نیامده بود اما حالا این وینگر تکنیکی میتواند در جام جهانی ۲۰۲۶ با رونالدو و یارانش ملاقات کند.