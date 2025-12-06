آغاز فعالیتهای رسمی کوشیکی کاراته در کشور

به گزارش ایلنا، کوشیکی کاراته به‌عنوان یک سیستم رقابتی فول‌کنتاکت و یکی از سبک‌های اصیل ژاپنی، با استفاده از تجهیزات حفاظتی ویژه برگزار می‌شود و حضور در رقابت‌های آن برای تمامی قهرمانان و مربیان سبک‌های مختلف کاراته و دیگر رشته‌های رزمی آزاد است. این سبک زیر نظر فدراسیون بین‌المللی کوشیکی کاراته فعالیت می‌کند؛ نهادی جهانی با بیش از ۴۵ کشور عضو رسمی.



تورج عنصری با اشاره به اهمیت ثبت رسمی این سبک در ایران گفت: کوشیکی کاراته نماینده یک نگرش واقعی و کاربردی به مبارزه است. تلاش ما این است که مسیر رشد این سبک را در کشور سامان‌دهی کنیم و زمینه حضور قدرتمند ایران را در رویدادهای جهانی فراهم سازیم. دریافت مجوز رسمی، آغاز یک دوره جدید برای توسعه علمی و ساختاری این رشته در ایران است.



رییس سبک کوشیکی کاراته ادامه داد: این رشته که با عنوان «کاراته در زره» نیز شناخته می‌شود، با هدف ترویج کاراته واقعی و حفظ سنت‌های باستانی بودو ایجاد شده و تلاش دارد تا در آینده به‌عنوان یک ورزش مستقل در کمیته بین‌المللی المپیک به رسمیت شناخته شود. بنیان‌گذاری کوشیکی کاراته به گروهی از استادان ژاپنی و هدایت BO HIDEO، وزیر دارایی وقت ژاپن در سال ۱۹۲۷، بازمی‌گردد و نخستین فعالیت‌های آن در دانشگاه امپراتوری توکیو شکل گرفته است.



عنصری افزود: کوشیکی کاراته تاکید ویژه‌ای بر رزم واقعی و کاربردی دارد و به همین دلیل در استایل اصلی مسابقات، سیستم راند حذف شده است؛ موضوعی که این رشته را از بسیاری سبک‌های رزمی امروز متمایز می‌کند. تنوع تکنیک‌ها شامل تمامی ضربات دست، آرنج، پا، چرخشی و پرشی، همچنین مهارت‌های زمین‌زدن، هسته اصلی این سیستم را تشکیل می‌دهد. با وجود این، ادامه مبارزه در خاک مورد تأیید نیست.



وی یاداور شد: فعالیت رسمی این فدراسیون از سال ۲۰۱۷ با مدیریت شیهان فتودکین و تأیید مرکزیت ژاپن گسترش یافته و هم‌اکنون در مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی بسیاری از کشورها—از جمله ژاپن—تدریس می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که آموزش این سبک تأثیر چشمگیری در کاهش خشم و افزایش اعتمادبه‌نفس هنرجویان داشته است.

عنصری در پایان تصریح کرد: مسابقات کوشیکی کاراته در دو بخش اصلی کومیتۀ فول‌کنتاکت و کاتا برگزار می‌شود و برای بخش حرفه‌ای سه راند در نظر گرفته شده است. تجهیزات اختصاصی این رشته شامل کلاه قاب‌دار، محافظ دندان، هوگو، دستکش‌های پنجه‌ای و ساق‌بند ویژه است. همچنین رویدادهای آسیایی، اورآسیا، اروپایی، گرند اسلم و جهانی بخشی از تقویم سالانه رقابت‌های این سبک به شمار می‌رود.

