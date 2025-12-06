معرفی گروه C جام جهانی ۲۰۲۶: برزیل، مراکش، هائیتی و اسکاتلند

به گزارش ایلنا، برزیلی‌ها بیش از هر تیم دیگری از تصمیم فیفا برای افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی از ۳۲ به ۴۸ تیم خوشحالند. این تصمیم باعث شد با وجود رتبه پنجم در گروه ۱۰ تیمی مقدماتی آمریکای جنوبی و تنها ۸ پیروزی در ۱۸ بازی، مستقیم صعود کنند؛ در غیر این صورت راهی پلی‌آف بین‌قاره‌ای می‌شدند.

سلسائو در دو دهه اخیر روزهای سختی را پشت سر گذاشته است. شکست تحقیرآمیز ۷-۱ مقابل آلمان در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۱۴ روی خاک خودشان بدترین لحظه تاریخ این تیم بود و حذف در یک‌چهارم نهایی دوره‌های ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ ادامه همان روند ناامیدکننده را نشان می‌دهد.

کارلو آنچلوتی پس از سه سال کش‌وقوس و بلاتکلیفی، سرانجام در ماه می ۲۰۲۵ هدایت تیم را بر عهده گرفت. پیش از او سه سرمربی موقت با سبک‌های کاملاً متفاوت روی نیمکت برزیل نشسته بودند. کارلو آنچلوتی که به خاطر مدیریت ستاره‌ها و آرام کردن آب‌های طوفانی در رئال مادرید شهرت دارد، تنها ۸ بازی فرصت داشته تا تیم را آماده کند. بازگشت کاسمیرو به ترکیب و آزمایش وینیسیوس جونیور در پست مهاجم نوک از تغییرات قابل توجه او بوده است.

وینیسیوس جونیور کلیدی‌ترین بازیکن برزیل محسوب می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین انتقادات به دوران دوریوال جونیور (سرمربی قبلی) این بود که نتوانست از ستاره رئال بهترین استفاده را ببرد. آنچلوتی که وینی را به خوبی می‌شناسد، امیدوار است معمای ناکامی‌های طولانی‌مدت او با پیراهن سلسائو را حل کند.

مراکش؛ همچنان در اوج پس از قطر

شیرهای اطلس با اقتدار مطلق به جام جهانی رسیدند؛ ۸ بازی، ۸ پیروزی، ۲۲ گل زده و تنها ۲ گل خورده. آن‌ها از زمان حذف در یک‌هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۴ مقابل آفریقای جنوبی (بهمن ۱۴۰۲) در هیچ دیداری شکست نخورده‌اند و رکورد ۱۵ پیروزی پیاپی را ثبت کرده‌اند.

مراکش در سال ۱۹۸۶ نخستین تیم آفریقایی بود که به مرحله حذفی جام جهانی صعود کرد و در قطر ۲۰۲۲ با حذف اسپانیا و پرتغال و رسیدن به نیمه‌نهایی، تاریخ‌ساز شد. ولید الرگراگی که تنها سه ماه پیش از جام جهانی قطر جانشین وحید هالیل‌هوژیچ شد، همچنان سکان هدایت تیم را در دست دارد و موفق شده استعدادهای پراکنده را به تیمی منسجم و یک‌دست تبدیل کند.

سبک بازی مراکش ترکیبی از نظم دفاعی فوق‌العاده و حملات سریع از کنارهاست. اشرف حکیمی و یوسف بلعمری به عنوان دفاع‌کنان جلو کشیده، نقش مهمی در فاز تهاجمی دارند. براهیم دیاز که تابستان گذشته از اسپانیا به مراکش تغییر تابعیت داد، با ۸ گل و ۲ پاس گل در ۱۴ بازی ملی به ستاره‌ای کلیدی تبدیل شده است.

هائیتی؛ دومین حضور پس از ۵۲ سال

هائیتی یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های منطقه کونکاکاف بود. آن‌ها با صدرنشینی در گروهی که کاستاریکا (۵ حضور در ۶ جام جهانی گذشته) و هندوراس در آن حضور داشتند، برای نخستین بار پس از سال ۱۹۷۴ به جام جهانی راه یافتند و اولین کشور حوزه کارائیب شدند که بیش از یک بار در این رقابت‌ها حاضر می‌شود.

سباستین مینه، سرمربی ۵۲ ساله فرانسوی، از خرداد ۱۴۰۳ (ژوئن ۲۰۲۴) هدایت تیم را بر عهده گرفته، بدون اینکه حتی یک بار پایش به خاک هائیتی برسد؛ ورزشگاه سیلویو کاتور در پورتو پرنس از فوریه و مارس ۲۰۲۴ در تصرف باندهای مسلح است و تمام بازی‌های خانگی در کوراسائو برگزار شد.

هائیتی در برابر تیم‌های بزرگ با سیستم دفاعی عمیق و فشرده بازی می‌کند و روی ضدحملات و سرعت بازیکنانش حساب باز می‌کند. جانی پلاسید، دروازه‌بان ۳۷ ساله باشگاهی در لیگ دو فرانسه، با سه کلین‌شیت در چهار بازی آخر مقدماتی و سابقه درخشش در جام طلایی ۲۰۱۹، همچنان ستون اصلی تیم است.

اسکاتلند؛ صعود در شبی که تاریخ ساخت

اسکاتلندی‌ها به شیوه‌ای کاملاً دراماتیک و همیشگی خود صعود کردند. شکست سنگین نیمه اول مقابل یونان آن‌ها را در آستانه پلی‌آف قرار داد، اما تساوی خانگی دانمارک مقابل بلاروس، دیدار سرنوشت‌ساز در گلاسکو را رقم زد. یک قیچی برگردان و دو گل استثنایی در وقت‌های تلف‌شده، پیروزی ۴-۲ و صدرنشینی را برای اسکاتلند به ارمغان آورد.

این اولین حضور اسکاتلند در جام جهانی پس از سال ۱۹۹۸ و پایان انتظار ۲۸ ساله است. آن‌ها در ۸ حضور قبلی هیچ‌گاه از مرحله گروهی صعود نکرده‌اند. استیو کلارک که تیم را به سه تورنمنت بزرگ پیاپی رسانده، بهترین شانس تاریخ اسکاتلند برای شکستن این طلسم است.

اسکات مک‌تومینای، هافبک ناپولی، با تغییر پست به مهاجم سایه و ثبت ۱۳ گل در ۳۰ بازی اخیر ملی، به مهم‌ترین بازیکن تیم تبدیل شده است. کریگ گوردون، دروازه‌بان ۴۳ ساله هارتس که پس از دو سال مصدومیت سنگین بازگشت، در صورت حضور در ترکیب، دومین بازیکن مسن تاریخ جام جهانی خواهد شد (پس از عصام الحضری در سال ۲۰۱۸).

گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از متعادل‌ترین و غیرقابل پیش‌بینی‌ترین گروه‌های این دوره خواهد بود؛ جایی که برزیل تحت فشار انتظارات تاریخی، مراکش با اعتمادبه‌نفس بالا، هائیتیِ جنگنده و اسکاتلندِ پرشور برای تاریخ‌سازی به مصاف هم می‌روند.

انتهای پیام/