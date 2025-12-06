خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استوری دبیر کمیته رسانه پرسپولیس خبرساز شد: حذف ستاره لوگو!

استوری دبیر کمیته رسانه پرسپولیس خبرساز شد: حذف ستاره لوگو!
کد خبر : 1723584
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر کمیته رسانه پرسپولیس با انتشار استوری بدون سود بردن از ستاره در لوگوی این باشگاه خبرساز و مورد هجمه هواداران قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، یک استوری ساده اما متفاوت از دبیر کمیته رسانه باشگاه پرسپولیس، امروز به سوژه داغ میان هواداران تبدیل شد و واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه آورد.

شاهین جمشیدی در پی تساوی بدون گل پرسپولیس و استقلال، با انتشار پیامی حمایتی از تیم و قدردانی از مدیران، کادرفنی و هواداران، تلاش داشت فضای مثبتی پس از دربی ایجاد کند؛ اما نکته‌ای که توجه بسیاری را جلب کرد، لوگوی پرسپولیس بدون ستاره  در بالای استوری بود.

همین موضوع باعث شد موجی از نقدها و پرسش‌ها در شبکه‌های اجتماعی شکل بگیرد. بخش قابل توجهی از هواداران با تعجب نوشتند که «چطور مسئول رسانه‌ای باشگاه می‌تواند لوگوی تیم را بدون ستاره منتشر کند؟» 

هرچند جمشیدی در متن خود از تعصب بازیکنان، حمایت مدیران و وفاداری هواداران سخن گفته بود، اما تأثیر این پیام مثبت تحت‌الشعاع اشتباه در انتشار لوگو قرار گرفت و برخی کاربران حتی خواهان توضیح رسمی در این‌باره شدند.

در حالی‌که انتظار می‌رفت استوری جمشیدی پیام حمایتی پس از دربی باشد، حالا بیشتر به سوژه‌ای تبدیل شده که انتقاد هواداران را در پی داشته است.

استوری دبیر کمیته رسانه پرسپولیس خبرساز شد: حذف ستاره لوگو!

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی