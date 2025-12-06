استوری دبیر کمیته رسانه پرسپولیس خبرساز شد: حذف ستاره لوگو!
دبیر کمیته رسانه پرسپولیس با انتشار استوری بدون سود بردن از ستاره در لوگوی این باشگاه خبرساز و مورد هجمه هواداران قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، یک استوری ساده اما متفاوت از دبیر کمیته رسانه باشگاه پرسپولیس، امروز به سوژه داغ میان هواداران تبدیل شد و واکنشهای گستردهای را به همراه آورد.
شاهین جمشیدی در پی تساوی بدون گل پرسپولیس و استقلال، با انتشار پیامی حمایتی از تیم و قدردانی از مدیران، کادرفنی و هواداران، تلاش داشت فضای مثبتی پس از دربی ایجاد کند؛ اما نکتهای که توجه بسیاری را جلب کرد، لوگوی پرسپولیس بدون ستاره در بالای استوری بود.
همین موضوع باعث شد موجی از نقدها و پرسشها در شبکههای اجتماعی شکل بگیرد. بخش قابل توجهی از هواداران با تعجب نوشتند که «چطور مسئول رسانهای باشگاه میتواند لوگوی تیم را بدون ستاره منتشر کند؟»
هرچند جمشیدی در متن خود از تعصب بازیکنان، حمایت مدیران و وفاداری هواداران سخن گفته بود، اما تأثیر این پیام مثبت تحتالشعاع اشتباه در انتشار لوگو قرار گرفت و برخی کاربران حتی خواهان توضیح رسمی در اینباره شدند.
در حالیکه انتظار میرفت استوری جمشیدی پیام حمایتی پس از دربی باشد، حالا بیشتر به سوژهای تبدیل شده که انتقاد هواداران را در پی داشته است.