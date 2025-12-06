به گزارش ایلنا، نقل‌وانتقالات زمستانی هنوز آغاز نشده اما یک نام بیش از دیگران در فضای فوتبال ایران شنیده می‌شود؛ محمدجواد حسین‌نژاد، هافبک ۲۲ساله و تکنیکی دینامو ماخاچ‌قلعه روسیه که حالا به مهم‌ترین سوژه بازار برای دو قطب بزرگ فوتبال ایران تبدیل شده است. پرسپولیس و استقلال هر دو در تلاش‌اند تا این ستاره آینده‌دار را جذب کنند و این موضوع احتمالاً یکی از گران‌ترین رقابت‌های نقل‌وانتقالاتی سال‌های اخیر را رقم خواهد زد.

حسین‌نژاد که محصول آکادمی سپاهان است، پس از یک فصل درخشان با پیراهن طلایی‌ها راهی روسیه شد و حالا در لیگ روسیه عملکردی فراتر از انتظار داشته است. عملکرد مثبت او در دینامو باعث شده باشگاه او به‌راحتی حاضر به صدور رضایتنامه نباشد. قرارداد او تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد و همین موضوع کار خریداران ایرانی را دشوارتر می‌کند.

با این حال، نیاز مبرم پرسپولیس به یک هافبک خلاق و توانایی استقلال در پرداخت عددهای بزرگ، باعث شده رقابت بر سر این انتقال کاملاً جدی شود؛ رقابتی که شاید به شکسته شدن رکورد مالی فوتبال ایران در نقل‌وانتقالات منجر شود. مدیران هر دو باشگاه با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند. آنها تمایل جدی به جذب این بازیکن دارند اما مانعی بزرگ در یعنی باشگاه روسی و هزینه بالای فسخ قرارداد پیش روی‌شان است.

نکته مهم اینجاست که حسین‌نژاد در روسیه جایگاه ثابتی پیدا کرده و باشگاهش حالا که از سقوط گریخته، قصد دارد بر پایه او تیم آینده را بسازد. همین موضوع احتمال انتقال را کم نمی‌کند اما بی‌تردید هزینه‌اش را بالا می‌برد.

اگر این انتقال در نهایت رخ دهد، حسین‌نژاد می‌تواند یکی از مهیج‌ترین خریدهای سال‌های اخیر لیگ برتر باشد؛ بازیکنی جوان، بازی‌ساز، با تجربه فوتبال اروپایی و در مسیر تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین استعدادهای نسل جدید فوتبال ایران. اکنون باید دید کدام‌یک از دو باشگاه سرخابی قادر به عبور از مانع اصلی یعنی رضایت باشگاه روسی خواهند شد. زمستان داغی در راه است؛ همه نگاه‌ها دوباره به روسیه دوخته شده است.

