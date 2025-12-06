معرفی گروه B جام جهانی ۲۰۲۶: از ستارههای کانادا تا جاهطلبیهای قطر
با پایان قرعهکشی رسمی جام جهانی ۲۰۲۶، گروه B این رقابتها متشکل از تیمهای کانادا، قطر، سوئیس و برنده یکی از دیدارهای پلیآف اروپا خواهد بود. این گزارش به بررسی نحوه صعود، سبک بازی و مهمترین بازیکنان این تیمها در آستانه بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان میپردازد.
به گزارش ایلنا، قرعهکشی رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، مکزیک و کانادا انجام شد و حالا تیمهای حاضر در گروه B باید برای صعود به مرحله حذفی آماده شوند. این گروه ترکیبی از یک تیم میزبان، یک تیم آسیایی، یک قدرت اروپایی باثبات و یک تیم چهارم از مسیر پلیآف قاره سبز (که بین ایتالیا، ولز، ایرلند شمالی و بوسنی و هرزگوین مشخص میشود) را شامل میشود.
کانادا؛ میزبان با انگیزه
تیم ملی کانادا که به عنوان یکی از سه میزبان خودکار به جام جهانی راه یافته، دومین حضور متوالی خود در این تورنمنت را تجربه خواهد کرد. کانادا در دوره قبل (۲۰۲۲) با تکیه بر روحیه تیمی و بازیکنان جوان گرسنه پیروزی، به شکلی غیرمنتظره صدرنشین جدول کونکاکاف شده بود.
سابقه در جام جهانی: دو حضور قبلی کانادا در جامهای جهانی ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲ با سه شکست در هر دوره به پایان رسید. اگرچه در جام جهانی ۲۰۲۲ آنها پس از نمایشی عالی مقابل بلژیک شایسته پیروزی بودند، اما باختند و آلفونسو دیویس با یک ضربه سر زیبا، اولین گل تاریخ کانادا در جام جهانی را به ثمر رساند. ناکامی در صعود نشان داد که استعداد این تیم باید با تدبیر و تجربه همراه شود.
سرمربی و سبک بازی: جسی مارش، سرمربی فعلی، اولین تجربه هدایت تیم ملی خود را سپری میکند. مارش که از پیروان مکتب فوتبالی «ردبول» است، با سابقه مربیگری در نیویورک ردبولز و لایپزیش، به دنبال استخراج حداکثر توانایی از این تیم جوان است. تیم او بر اساس سیستم ۴-۴-۲، فوتبالی سریع، سازشناپذیر و الهامگرفته از مکتب ردبول ارائه میدهد. این تیم در فضایی که مالکیت توپ را در اختیار نداشته باشد، احساس راحتی کرده و با سرعت فوقالعاده بال بازیکنان کناری، ضدحملات منظم و قاطعانهای را برنامهریزی میکند.
بازیکن کلیدی: آلفونسو دیویس همچنان ستاره شناختهشده و کاپیتان کانادا است، اما از نظر گلزنی، جاناتان دیوید امید اصلی تیم محسوب میشود. دیوید که اخیراً پس از پنج فصل موفق در لیل (با میانگین یک گل در هر ۱۶۲ دقیقه)، راهی یوونتوس شد، بهترین گلزن تاریخ کانادا با ۳۷ گل در ۷۳ بازی است. مربیان کانادا امیدوارند او با آمادگی کامل از یوونتوس به تیم ملی ملحق شود.
کانادا که در ژانویه ۲۰۱۷ در رتبه ۱۲۰ رنکینگ فیفا قرار داشت، اکنون با رتبه ۲۶، بالاترین جایگاه خود را در تاریخ ثبت کرده است.
قطر؛ میزبان پیشین با لوپتگی
قطر، میزبان جام جهانی ۲۰۲۲، با کسب ۱۰ پیروزی از ۱۸ بازی در مرحله مقدماتی آسیا، با اطمینان دومین حضور متوالی خود در این رقابتها را تضمین کرد. آنها در بازی سرنوشتساز مقابل امارات در دوحه، با نتیجه ۲ بر یک پیروز شدند و صدرنشین گروه A آسیا شدند.
سابقه در جام جهانی: نتایج قطر در جام جهانی ۲۰۲۲ با آرمانهای این کشور همخوانی نداشت و آنها با سه شکست مرحله گروهی را ترک کردند؛ اگرچه محمد مونتاری با گلزنی مقابل سنگال، اولین و تاکنون تنها گل تاریخ قطر در جام جهانی را به نام خود ثبت کرد.
سرمربی و سبک بازی: در مه ۲۰۲۵، خولن لوپتگی، سرمربی سابق اسپانیا، رئال مادرید و وستهام یونایتد، به عنوان سرمربی جدید قطر معرفی شد. لوپتگی که سابقه قهرمانی با سویا در لیگ اروپا (۲۰۲۰) و موفقیت با تیمهای ملی زیر ۱۹ و زیر ۲۱ سالههای اسپانیا را دارد، احساس میکند که زندگی یک حضور در جام جهانی را به او بدهکار است (او در سال ۲۰۱۸، دو روز قبل از شروع جام جهانی از تیم ملی اسپانیا اخراج شده بود). تحت هدایت او، قطر بین سیستمهای ۴-۴-۲ و ۴-۲-۳-۱ در نوسان است و تمرکز اصلی بر نظم تیمی و دوندگی بالا بدون توپ است.
بازیکن کلیدی: اکرم عفیف، مهاجم کاریزماتیک و ستاره اصلی قطر، یکی از بهترین بازیکنان آسیا به شمار میرود. او با قطر دو بار قهرمان جام ملتهای آسیا شده و در سال ۲۰۲۴ عنوان بهترین فوتبالیست قاره آسیا را کسب کرد. عفیف که سابقه بازی در ویارئال اسپانیا را دارد، اکنون در تیم السد قطر به طور منظم گل میزند و پاس گل میدهد؛ او فصل گذشته ۱۸ گل و ۱۵ پاس گل در ۲۲ بازی به ثبت رساند.
سرمربی قطر در ماه اکتبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که ترکیب تیم ملی از نظر سنی بالاست و نیاز به تزریق بازیکنان جوانتر دارد؛ سباستین سوریا، مهاجم ۴۲ ساله اروگوئهایالاصل قطر، در صورت حضور در جام جهانی میتواند پس از فرید موندراگون و عصام الحضری، سومین بازیکن مسن تاریخ این رقابتها باشد.
سوئیس؛ ثبات در حضور و ناکامی در حذفی
سوئیس با آسودگی نسبی به جام جهانی صعود کرد. آنها در گروه مقدماتی خود با قاطعیت و بدون شکست باقی ماندند و تنها دو گل دریافت کردند. این ششمین حضور متوالی سوئیس در جام جهانی است؛ ثباتی که تنها تیمهایی چون آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا و پرتغال در اروپا به آن دست یافتهاند. با این حال، سوئیس تاکنون موفق نشده در مرحله حذفی جامهای جهانی به پیروزی برسد و پس از صعود از گروه، همواره از گردونه رقابتها کنار رفته است.
سرمربی و سبک بازی: مراد یاکین، سرمربی سوئیس، با وجود انتقادات قبل از یورو ۲۰۲۴، در آن تورنمنت موفق عمل کرد و حتی ایتالیای مدافع عنوان قهرمانی را حذف کرد. سوئیس از نظر تاکتیکی انعطافپذیر است و در سال جاری با آرایش ۴-۳-۳ به میدان رفته است. یان زومر، دروازهبان باتجربه این تیم، سال گذشته از بازیهای ملی خداحافظی کرد، اما بازیکنانی چون بریل امبولو، دن اندوی و روبن وارگاس خط حمله را تشکیل میدهند.
بازیکن کلیدی: گرانیت ژاکا همچنان ستون و کاپیتان تیم است. انتقال او در تابستان به ساندرلند (از بایرلورکوزن)، با وجود تعجب برخی، خبری خوب برای یاکین خواهد بود. ژاکا ۳۳ ساله به عنوان «محور خط میانی» عمل میکند و این احتمالاً آخرین جام جهانی او خواهد بود.
در همین حال، ژردان شقیری، ستاره سابق لیورپول و بایرن مونیخ، که پس از یورو ۲۰۲۴ از بازیهای ملی خداحافظی کرده بود، پس از بازگشت به بازل در فرمی فوقالعاده قرار گرفته و این موضوع، یاکین را تحت فشار قرار داده تا در مورد بازگشت او تجدید نظر کند.
دیدار پلیآف اروپا؛ فرصت بزرگان برای صعود
تیم چهارم گروه B از پلیآف اروپا میان ایتالیا، ایرلند شمالی، ولز و بوسنی و هرزگوین مشخص خواهد شد. تیمهای ایتالیا و ایرلند شمالی در یک نیمهنهایی و ولز و بوسنی و هرزگوین در نیمهنهایی دیگر به مصاف هم میروند و دو تیم برنده در فینال به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
ایتالیا که تنها برزیل تعداد قهرمانیهای بیشتری از آن دارد، با کمال تعجب در دو جام جهانی گذشته غایب بوده است. انتظار میرود آنها در بازی مقابل ایرلند شمالی با مشکل جدی روبرو نشوند.
ولز به لطف سابقه عالی خود در بازیهای خانگی در کاردیف، از امتیاز میزبانی در هر دو مرحله نیمهنهایی و فینال احتمالی برخوردار است. تقابل یکباره ولز و ایتالیا برای کسب سهمیه جام جهانی، میتواند یک فینال باورنکردنی در پلیآف رقم بزند، اگرچه نباید پیشبینی آسانی کرد؛ زیرا بوسنی و هرزگوین تنها ۱۳ دقیقه تا صعود مستقیم از گروه خود فاصله داشت و ایتالیا چهار سال پیش در همین مرحله در خانه مقابل مقدونیه شمالی شکست خورد.