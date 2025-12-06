واکنشهای تند به انتخاب فیفا: ترامپ، برنده جنجالی جایزه صلح
اعطای «جایزه صلح» فیفا به دونالد ترامپ در مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ موجی گسترده از واکنشهای تند و انتقادی در جهان برانگیخته است.
به گزارش ایلنا، اعطای «جایزه صلح» از سوی فیفا به دونالد ترامپ در مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶، موجی از واکنشهای تند و دوگانه را در سراسر جهان بههمراه داشته و بسیاری این انتخاب را بحثبرانگیز توصیف کردهاند.
در مراسمی بیسابقه برای چنین رویدادی، فیفا برای نخستینبار جایزهای با هدف حمایت از صلح جهانی اهدا کرد. جانی اینفانتینو این نشان و تندیس را به ترامپ تحویل داد؛ جایزهای که به گفته فیفا، به پاس اقداماتی اعطا شده که رئیسجمهور آمریکا در سال ۲۰۲۵ در راستای صلح بینالمللی انجام داده است.
ترامپ پس از دریافت جایزه، در سخنانی کوتاه از خانوادهاش و همچنین نخستوزیر کانادا و رئیسجمهور مکزیک قدردانی کرد و همکاری مشترک سه کشور میزبان جام جهانی را ستود. او گفت:«میخواهم از خانوادهام و بانوی اول، ملانیا، تشکر کنم. روابط بسیار خوبی با نخستوزیر کانادا و رئیسجمهور مکزیک داریم و با هر دو دولت همکاری نزدیک داشتهایم. از هر دوی آنها سپاسگزارم. ما در حال حاضر داغترین کشور جهان هستیم.»
واکنشها به اعطای جایزه صلح فیفا به ترامپ
واکنش کاربران شبکههای اجتماعی بهسرعت شکل گرفت و بخش عمدهای از آنها به شدت از فیفا انتقاد کردند:«همانطور که انتظار میرفت، یکی از منزجرکنندهترین و تاریکترین لحظات تاریخ ورزش جهان رقم خورد؛ لحظهای قابلقیاس با المپیک نازیها. جایزه صلح فیفا برای یک فاشیست، مجرم محکومشده، متهم به تجاوز، نژادپرست و کلاهبردار. ترامپ و اینفانتینو: یک گروه منحط و آلوده.»
برخی روزنامهنگاران آمریکایی نیز از این تصمیم ابراز شگفتی کرده و در پیامهایی کنایهآمیز نوشتند:«اینکه فیفا برای ترامپ جایزه صلح اختراع کرده، چیزی فراتر از یک طنز است.»
و کاربری دیگر به طعنه نوشت:«وقتی نتوانست جایزه واقعی را بگیرد، خودش یکی ساخت. واقعاً که.»