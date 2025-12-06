به گزارش ایلنا، با مشخص شدن گروه‌ها و مسیر احتمالی تیم‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶، چشم‌اندازی تازه از مهیج‌ترین تقابل‌ها شکل گرفته؛ چشم‌اندازی که هنوز توپ در زمین نغلتیده، اما می‌تواند نقشه یک تورنمنت تاریخی را ترسیم کند. قرعه‌کشی امسال نه‌تنها گروه‌ها را مشخص کرد، بلکه ردپای چندین دوئل بزرگ را نیز روی مسیر مسابقات گذاشت؛ بازی هایی که از هم‌اکنون نفس فوتبال جهان را تنگ کرده است.

در مرکز این روایت، یک تقابل رؤیایی بیش از هر چیز برق می‌زند: آرژانتین-پرتغال در مرحله یک‌چهارم نهایی

دیداری که فوتبال جهان سال‌ها برای تماشایش لحظه‌شماری می‌کرد؛ احتمالی که شاید آخرین نمایش مشترک دو ابرقهرمان عصر جدید باشد؛ لیونل مسی و کریستیانو رونالدو. نبردی زودهنگام، سنگین، بی‌رحم و شاید اسطوره‌ساز. تصور اینکه نسل ما در آخرین جام جهانی مسی و رونالدو شاهد برخورد مستقیم آن‌ها باشد، چیزی شبیه یک پایان‌نامه شاعرانه برای بزرگ‌ترین رقابت فردی تاریخ فوتبال است؛ هرچند افسوس که این جدال در همان یک‌چهارم رخ می‌دهد، نه در فینال.

اما این فقط آغاز ماجرای تقابل‌های سنگین تورنمنت است. مسیر قهرمانی برای غول‌های فوتبال از همین مراحل اولیه خطرناک و پرفشار خواهد بود. آلمان و فرانسه، دو دشمن قدیمی فوتبال اروپا، بنا بر نمودار مسابقات ممکن است خیلی زود در مرحله یک‌هشتم نهایی روبه‌روی هم قرار بگیرند؛ دیداری که شاید از همان شروع دور حذفی جهان را تکان دهد. پیروز این مبارزه، سپس با هلند رودر رو خواهد شد؛ رویارویی پیاپی سه سبک بزرگ فوتبال دنیا - قدرت آلمانی، ظرافت فرانسوی و هوش تاکتیکی هلندی.

اگر آلمان از این مسیر نفس‌گیر جان سالم به‌در ببرد، در نیمه‌نهایی با اسپانیا روبه‌رو می‌شود؛ برخورد دو فلسفه: نظم ماشینی و بی‌رحم آلمانی مقابل هندسه تیکی‌تاکا و مالکیت اسپانیایی. جدالی که هر بار رقم خورده، سطح جدیدی از فوتبال را به نمایش گذاشته است.

در سوی دیگر جدول، برزیل ایستاده؛ تیمی که ترکیبی از استعداد خام آمریکای‌جنوبی و جاه‌طلبی نسل جدیدش را به میدان می‌آورد. بر اساس فرمت مسابقات، یکی از احتمالات بزرگ، جدال برزیل با انگلیس در مرحله یک‌چهارم نهایی است؛ دیداری سنگین، تاکتیکی و یادآور نیم‌نگاه‌هایی به تاریخ، از جمله آن ضربه آزاد جادویی رونالدینیو که دروازه دیوید سیمن را در ۲۰۰۲ فرو ریخت.

در صورت برتری برزیل، نیمه‌نهایی می‌تواند به دو شاخه جذاب تقسیم شود: برزیل-آرژانتین یا برزیل-پرتغال. اولی، کلاسیک‌ترین دوئل ممکن فوتبال جهان است؛ نبرد دو ابرقدرت آمریکای‌جنوبی که همیشه چیزی فراتر از یک بازی را رقم زده‌اند. دومی، جنگ دو تیم هم‌زبان؛ برخوردِ بازی خلاق برزیلی با تکنیک صیقل‌خورده فوتبال پرتغال.

و در نهایت، فوتبال ممکن است ما را به سمت دو فینال رویایی ببرد:

آرژانتین-اسپانیا؛ تقابل قهرمان فعلی جهان مقابل تیمی که ابرکامپیوترهای تحلیلی شانس نخست قهرمانی می‌دانندش.

یا برزیل-آلمان؛ دیداری که یا انتقام را شعله‌ور می‌کند یا کابوس ۷-۱ را دوباره زنده. صحنه‌ای که فوتبال جهان هرگز فراموشش نکرده است.

جام جهانی ۲۰۲۶ هنوز شروع نشده، اما نقشه احتمالی‌اش از همین حالا هیولایی از هیجان ساخته است؛ هیولایی که قرار است بزرگ‌ترین دوئل‌های قرن را در خود جای دهد.

