توضیح سهمیههای باقیمانده اروپا و پلیآف فیفا برای صعود به جام جهانی ۲۰۲۶
با وجود برگزاری مراسم قرعهکشی نخستین جام جهانی ۴۸تیمی، هنوز تکلیف تمام تیمهای حاضر در رقابتها مشخص نشده است. شش جای خالی در مرحله گروهی باقی مانده و ۲۲ تیم برای رسیدن به آخرین فرصت صعود، در پلیآفهای فیفا و اروپا رقابت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، با پایان مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، کانادا و مکزیک، تصویر نهایی مسابقات هنوز کامل نشده است. شش سهمیه همچنان بلاتکلیف مانده و ۲۲ تیم امیدوارند در مرحله پلیآف ماه مارس، راهی معتبرترین تورنمنت فوتبال جهان شوند.
این شرایط باعث شده نیمی از ۱۲ گروه -از جمله تمام گروههایی که میزبانان در آن حضور دارند- نتوانند برنامهریزی قطعی داشته باشند.
فهرست ۲۲ تیمی که همچنان امکان صعود دارند شامل: جامائیکا، کالدونیای جدید، کنگو، بولیوی، سورینام، عراق، ولز، بوسنیوهرزگوین، ایتالیا، ایرلند شمالی، اوکراین، سوئد، لهستان، آلبانی، اسلواکی، کوزوو، ترکیه، رومانی، چک، جمهوری ایرلند، دانمارک و مقدونیه شمالی است.
چند تیم از پلیآفها صعود میکنند؟
پلیآف بینقارهای فیفا (۲ سهمیه)
شش تیم در پلیآف بینقارهای ماه مارس به میدان میروند که تنها دو تیم به جام جهانی راه پیدا میکنند.
پلیآف ۱ (FIFA Playoff 1):
* نیمهنهایی: جامائیکا - نیو کالدونیا
* فینال: برنده بازی فوق - کنگو
پلیآف ۲ (FIFA Playoff 2):
* نیمهنهایی: بولیوی - سورینام
* فینال: برنده بازی فوق - عراق
پلیآف اروپا (UEFA) - ۴ سهمیه
۱۶ تیم اروپایی در چهار مسیر A تا D قرار گرفتهاند؛ هر مسیر یک صعودکننده خواهد داشت.
مسیر A
* نیمهنهایی ۱: ایتالیا - ایرلند شمالی
* نیمهنهایی ۲: ولز - بوسنیوهرزگوین
* فینال: برنده ولز/بوسنی – برنده ایتالیا/ایرلند شمالی
مسیر B
* نیمهنهایی ۳: اوکراین - سوئد
* نیمهنهایی ۴: لهستان - آلبانی
* فینال: برنده اوکراین/سوئد - برنده لهستان/آلبانی
مسیر C
* نیمهنهایی ۵: ترکیه - رومانی
* نیمهنهایی ۶: اسلواکی - کوزوو
* فینال: برنده اسلواکی/کوزوو - برنده ترکیه/رومانی
مسیر D
* نیمهنهایی ۷: دانمارک - مقدونیه شمالی
* نیمهنهایی ۸: چک - جمهوری ایرلند
* فینال: برنده چک/جمهوری ایرلند - برنده دانمارک/مقدونیه شمالی
برندگان پلیآف در کدام گروههای جام جهانی قرار میگیرند؟
همه تیمهای پلیآف در گلدان چهارم قرار داشتند؛ بنابراین باید مقابل تیمهای قدرتمندتری بازی کنند.
برندگان پلیآف اروپا:
* برنده مسیر A: گروه B → کانادا، سوئیس، قطر
* برنده مسیر B: گروه F → هلند، ژاپن، تونس
* برنده مسیر C: گروه D → آمریکا، پاراگوئه، استرالیا
* برنده مسیر D: گروه A → مکزیک، آفریقای جنوبی، کرهجنوبی
برندگان پلیآف فیفا:
* برنده پلیآف ۱: گروه K → پرتغال، کلمبیا، ازبکستان
* برنده پلیآف ۲: گروه I → فرانسه، سنگال، نروژ
چه زمانی تمام تیمهای صعودکننده مشخص میشوند؟
* سهشنبه ۲۶ مارس: برگزاری تمام نیمهنهاییهای پلیآف اروپا و فیفا
* سهشنبه ۳۱ مارس: برگزاری چهار فینال اروپا و دو فینال بینقارهای
پس از پایان این مسابقات، فهرست کامل ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ نهایی خواهد شد.