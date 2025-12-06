«امروز احساس می‌کنم کابوی‌ام. امروز احساس می‌کنم یک کارگر ساختمانی هستم. امروز حس می‌کنم یک موتورسوار با لباس چرمی هستم.»

چهار سال پس از آن‌که جانی اینفانتینو در مراسم پیش از جام جهانی قطر با جمله مشهور و جنجالی «امروز احساس می‌کنم آفریقایی هستم، احساس می‌کنم همجنس‌گرا هستم…» جهان فوتبال را شگفت‌زده کرد، رئیس فیفا این‌بار با نمایش تازه‌ای برای جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، کانادا و مکزیک بازگشت.

مراسم در مرکز یادبود کندی، ترکیبی از سیاست، سرگرمی‌های سبک و کمی فوتبال بود؛ مجموعه‌ای بی‌قاعده و گاهی گیج‌کننده که در نهایت با اجرای ترانه معروف «YMCA» از گروه Village People به اوج رسید.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، از جایگاه ویژه حرکات نمایشی و اغراق‌شده‌اش را انجام می‌داد؛ درست شبیه مهاجمی که شادی گل اختصاصی‌اش را برای ثبت در بازی‌های ویدئویی فوتبال اجرا می‌کند!

اجرای Village People هم‌سطح سایر بخش‌های این مراسم عجیب بود. با وجود انتظار طولانی، گروه موسیقی هنگام آغاز آهنگ حتی به‌موقع روی صحنه نیامد و در حالی که کورس اول در حال پخش بود، با شتاب و بی‌نظمی ظاهر شدند؛ لحظه‌ای که شاید باید در کنار پنالتی معروف دیانا راس در افتتاحیه جام جهانی ۱۹۹۴ بایگانی شود: «جشنواره‌ای جهانی از شرمندگی.»

آمیختگی تئاتر سیاسی و فوتبال به سبک اینفانتینو

اینفانتینو بار دیگر بی‌پروا نشان داد که اعتقادی به توصیه قدیمی «فوتبال را از سیاست جدا نگه‌دارید» ندارد. حضور ترامپ و نخست‌وزیر کانادا مارک کارنی و رئیس‌جمهور مکزیک کلودیا شاینباوم مهم‌ترین عنصر این مراسم بود. اینفانتینو حتی آن‌ها را مجبور کرد برای گرفتن یکی از «ناجورترین سلفی‌های تاریخ» کنار هم بایستند!

آغاز مراسم با اجرای آندره‌آ بوچلی و آریای مشهور Nessun Dorma انجام شد؛ قطعه‌ای که معنای آن «هیچ‌کس نخوابد» است. هرچه زمان مراسم بیشتر طول کشید و ساعت به سومین ساعت رسید، این عنوان بیش از پیش به انتخابی کنایه‌آمیز شبیه می‌شد.

اجرای بوچلی، لورین هیل، رابی ویلیامز و نیکول شرزینگر یادآوری می‌کرد که در میان تمام زرق‌وبرق‌های اغراق‌آمیز، هنوز هم استعدادهای واقعی -حداقل در حوزه موسیقی- وجود دارد.

با پایان اجرای بوچلی، نوبت به مجریان مراسم رسید: هایدی کلوم و کوین هارت. ترکیبی عجیب، درست مثل زوجی نامتجانس در خط حمله تیمی از دهه ۹۰ لیگ برتر انگلیس. تلاش آن‌ها برای «گرم‌کردن سالن» تقریباً به همان اندازه موفق بود که بخواهید با سشوار یک کوه یخ را آب کنید!

اینفانتینو: «فیفا تأمین‌کننده رسمی شادی بشر است»

اینفانتینو در بخشی از سخنرانی‌اش گفت:«فیفا برای بیش از صد سال، تأمین‌کننده رسمی شادی برای بشریت بوده است.»

جمله‌ای که بیشتر از آن‌که واقعیت را توصیف کند، معنای واژه‌های «شادی» و «رسمی» را زیر سؤال می‌برد.

او سپس از آمریکایی‌ها، کانادایی‌ها و مکزیکی‌های حاضر خواست بلند شوند و تشویق کنند؛ درست قبل از آن‌که جایزه جدید و بحث‌برانگیز «جایزه صلح فیفا» را اهدا کند. جایزه‌ای که برخی آن را ساخته‌ای صرفاً برای تجلیل از ترامپ می‌دانند. اینفانتینو اما با اعتمادبه‌نفس گفت:«این جایزه هر سال اهدا می‌شود» آن هم در حالی که این نخستین‌بار بود چنین جایزه‌ای معرفی می‌شد.

پس از نمایش ویدئویی با پیام‌های صلح و تصاویری از کودکان در حال فوتبال‌بازی، اینفانتینو فرمول خود را معرفی کرد:«صلح امید می‌سازد و فوتبال این امید را به وحدت تبدیل می‌کند.»

فرمولی که بیشتر شبیه شعری تبلیغاتی بود تا یک نظریه.

و سرانجام نام برنده اعلام شد:

دونالد ترامپ.

ترامپ هنگام دریافت جایزه گفت: «این یکی از بزرگ‌ترین افتخارات زندگی من است.»

جایزه نیز شبیه مجسمه‌ای بود که انگار دست‌هایی از دنیای زیرین برای ربودن روح فوتبال بالا آمده‌اند!

نمایش عجیب، از تام بردی تا ریو فردیناند

روابط صمیمانه ترامپ و اینفانتینو در تمام مراسم مشهود بود. ترامپ مرتباً او را «دوست خوبم» خطاب می‌کرد و گهگاه «جانی» صدا می‌زد.

پس از پایان بخش‌های نمایشی، قرعه‌کشی واقعی آغاز شد که باز هم با مشارکت رؤسای جمهور بود. صحنه‌ای که اینفانتینو به رهبران سه کشور آموزش می‌داد چطور توپ را از گلدان بیرون بکشند، احتمالاً برای همیشه در یادها می‌ماند.

یکی از چهره‌های اصلی مراسم ریو فردیناند بود. مدافع سابق یونایتد و تیم ملی انگلیس در اجرای دو آیتم طنز و سپس در قرعه‌کشی حضور داشت. شوخی‌ها و نقش‌آفرینی‌های او به‌قدری عجیب بود که مشخص نبود قصد دارد وارد هالیوود شود یا درخواست کمک کند!

قرعه‌کشی هم به همان پیچیدگی معمول انجام شد. تام بردی در گرفتن توپ‌ها به مشکل خورد و وین گرتسکی نام کشورهایی چون «مقدونیه شمالی» و «کوراسائو» را به شکل‌هایی عجیب تلفظ کرد. فردیناند با خنده گفت: «در تمرین‌ها این‌طوری نبود.»

با پیچیده‌تر شدن شرایط گروه‌ها، فردیناند وظیفه دشوار توضیح روند قرعه‌کشی را بر عهده داشت؛ وظیفه‌ای که به‌مراتب بهتر از بازی‌اش در آیتم طنز کنار متیو مک‌کانهی انجام داد.

پایان مراسم؛ ترامپ رقصید، فوتبال فراموش شد

مراسم با رقص ترامپ روی ترانه «YMCA» پایان یافت؛ تصویری کاملاً متناسب با شبی که فیفا بیشتر وقت خود را صرف ستایش سیاستمداران و ورود به بحث‌های دیپلماتیک کرد تا تعیین برنامه مسابقات فوتبال.

اینفانتینو در جایی رو به ترامپ گفت: «تو هر کاری بخواهی انجام می‌دهی.»

و انگار همین جمله، توصیف دقیقی از خود فیفا هم هست.

جیمز مک نیکلاس - اتلتیک

