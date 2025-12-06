تحلیل مسیر احتمالی تیم ملی: ایران در آسانترین مسیر برای تاریخسازی
قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ مسیر کمسابقهای پیشروی تیم ملی ایران قرار داد؛ مسیری که هم در مرحله گروهی و هم در مرحله حذفی میتواند برای ایران ایدهآل باشد.
به گزارش ایلنا، قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ در واشنگتن به میزبانی آمریکا و با حضور امیر قلعهنویی برگزار شد؛ مراسمی که طی آن نام ایران از گلدانها بیرون آمد و تیم ملی در گروه G کنار بلژیک، مصر و نیوزیلند قرار گرفت. این ترکیب برای ایران یک گروه مناسب تلقی میشود؛ چرا که تیم ملی در سید اول با مطلوبترین حریف اروپایی روبهرو شده و از رویارویی با نروژ در سید دوم و تیمهای پلیآف اروپا در سید چهارم نیز دور مانده است.
هر سه رقیب ایران، نخستینبار در تاریخ جام جهانی روبهروی تیم ملی قرار میگیرند و این گروه، شانس تاریخی صعود را برای ایران افزایش میدهد. افزون بر آن، با توجه به فرمت جدید مسابقات و صعود ۸ تیم سوم، تنها ۱۶ تیم از جمع ۴۸ تیم جام جهانی حذف خواهند شد؛ امتیازی که موقعیت ایران برای رسیدن به مرحله حذفی را تقویت میکند.
اما نکته مهمتر، مسیر مطلوب ایران پس از صعود احتمالی به مرحله حذفی است؛ مسیری که میتواند تیم ملی را تا جمع ۱۶ تیم برتر و حتی فراتر از آن پیش ببرد و یک دستاورد بزرگ و تاریخی را برای فوتبال ایران رقم بزند.
مسیر ایران در صورت صدرنشینی
اگر ایران بهعنوان تیم نخست گروه G راهی مرحله حذفی شود، باید با یکی از تیمهای سوم گروههای A، E، H، I یا J رقابت کند. فیفا اعلام کرده که انتخاب حریف بر اساس اولویتبندی میان تیمهای سوم این گروهها صورت خواهد گرفت.
ترکیب گروهها به این شرح است:
- گروه A: مکزیک، کرهجنوبی، آفریقای جنوبی، پلیآف D (دانمارک، مقدونیه، چک، ایرلند)
- گروه E: آلمان، اکوادور، ساحل عاج، کوراسائو
- گروه H: اسپانیا، اروگوئه، عربستان، کیپورد
- گروه I: فرانسه، سنگال، نروژ، پلیآف (عراق، بولیوی، سورینام)
- گروه J: آرژانتین، اتریش، الجزایر، اردن
در بهترین حالت، ایران با تیمهایی چون کرهجنوبی، آفریقای جنوبی، کوراسائو یا حتی اردن روبهرو خواهد شد. بدترین سناریو نیز زمانی رقم میخورد که یکی از قدرتهای بزرگ—مثل آلمان، اسپانیا، فرانسه یا آرژانتین—بهعنوان تیم سوم بالا بیاید.
مسیر ایران در صورت صعود بهعنوان تیم دوم
جالب اینکه در این حالت، ایران در اولین بازی مرحله حذفی با سرگروه روبهرو نمیشود. تیم ملی باید با تیم دوم گروه D بازی کند؛ گروهی که شامل آمریکا، استرالیا، پاراگوئه و برنده پلیآف اروپا (ترکیه، رومانی، اسلواکی، کوزوو) است.
این سناریو روی کاغذ برای ایران کاملاً مطلوب است. رویارویی با استرالیا، پاراگوئه یا حتی آمریکا چالشی قابل مدیریت خواهد بود. بهترین سناریو شاید صعود تیمی مانند کوزوو بهعنوان تیم دوم باشد.
مسیر ایران در صورت صعود بهعنوان تیم سوم
این سناریو پیچیدهتر است و به این بستگی دارد که کدام تیمهای سوم از سایر گروهها موفق به صعود شوند. با این حال دو مسیر کلی برای ایران تعریف شده:
مسیر اول: تقابل با صدرنشین گروه I
در این مسیر ایران با تیم نخست گروه I روبهرو میشود؛ جایی که فرانسه، سنگال، نروژ و تیم پلیآف حضور دارند. احتمالاً این دیدار مقابل فرانسه یا نروژ خواهد بود و از دشوارترین مسیرهای ممکن برای ایران به شمار میرود.
مسیر دوم: تقابل با صدرنشین گروه B
اگر ایران در این مسیر قرار بگیرد، دوباره به سناریویی قابلقبول میرسد. گروه B شامل کانادای میزبان، قطر، سوئیس و پلیآف اروپا (ایتالیا، ایرلند شمالی، ولز، بوسنی) است. رویارویی احتمالی با قطر یا حتی کانادا برای ایران گزینههایی دور از دسترس نیست.
جمعبندی
✔️ بهترین حالات:
- صدرنشینی: تقابل با تیمهای سوم نسبتاً قابلمدیریت مانند کرهجنوبی، آفریقای جنوبی یا کوراسائو.
- تیم دوم: احتمال دیدار با استرالیا یا کوزوو که یکی از راحتترین مسیرهای ممکن است.
- تیم سوم: قرار گرفتن در مسیر دوم میتواند ایران را به مصافی جذاب مثل قطر برساند.
❌ بدترین حالات:
- صدرنشینی: احتمال مواجهه با تیمهای بزرگ که بهطور غیرمنتظره بهعنوان سومی صعود میکنند، مانند آلمان، اسپانیا یا فرانسه.
- تیم دوم: بدترین شرایط، روبهرویی با آمریکا میزبان یا ترکیه پرستاره است.
- تیم سوم: سختترین حالت، تقابل مستقیم با فرانسه خواهد بود.