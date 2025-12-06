خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی سخت‌ترین گروه‌های رقابت‌ها

گروه مرگ در جام جهانی ۲۰۲۶ کدام است؟

گروه مرگ در جام جهانی ۲۰۲۶ کدام است؟
کد خبر : 1723472
لینک کوتاه کپی شد.

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در کانادا، مکزیک و آمریکا برگزار شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، نگاه‌ها به «گروه مرگ» معطوف شد؛ اصطلاحی که بیش از نیم قرن از عمرش می‌گذرد.

به گزارش ایلنا،  اصطلاح «گروه مرگ» نخستین بار بیش از ۵۰ سال پیش توسط روزنامه‌نگاران مکزیکی مطرح شد؛ زمانی که در جام جهانی ۱۹۷۰ مکزیک، انگلیس، برزیل، چکسلواکی و رومانی در یک گروه قرار گرفتند. انگلیس مدافع عنوان قهرمانی بود، برزیل دو بار قهرمان شده بود و چکسلواکی نیز دو بار به فینال رسیده بود؛ ترکیبی که از همان ابتدا لقب مشهور «el grupo de la muerte» را رقم زد.

 خاطره‌انگیزترین «گروه مرگ»: اسپانیا ۱۹۸۲

یکی از تاریخی‌ترین نمونه‌های گروه مرگ، در مرحله دوم گروهی جام جهانی ۱۹۸۲ رقم خورد؛ جایی که برزیل، ایتالیا و آرژانتین قهرمان ۱۹۷۸ در یک گروه سه‌تیمی قرار گرفتند و تنها یک تیم می‌توانست صعود کند.

ایتالیا با درخشش پائولو روسی و پیروزی ۳-۲ مقابل برزیل در بارسلونا، راهی مرحله بعد شد و در نهایت جام قهرمانی را برای سومین‌بار بالای سر برد.

 آخرین گروه مرگ پیش از این: قطر ۲۰۲۲

در جام جهانی اخیر، بیشتر کارشناسان گروه E را «گروه مرگ» می‌دانستند؛ جایی که اسپانیا و آلمان در کنار ژاپن و کاستاریکا قرار گرفتند. آلمان دومین حذف پیاپی در مرحله گروهی را تجربه کرد و ژاپن و اسپانیا صعود کردند.

گروه مرگ جام جهانی ۲۰۲۶

در مراسم قرعه‌کشی جمعه شب در واشنگتن، یکی از سخت‌ترین گروه‌ها گروه I بود؛ جایی که تیم‌های زیر کنار هم قرار گرفتند:

* فرانسه؛ دو بار قهرمان جهان و نایب‌قهرمان ۲۰۲۲

* سنگال؛ تیمی رده‌بندی‌شده در بین ۲۰ تیم برتر جهان

* نروژ؛ تیمی که با ۸ پیروزی از ۸ مسابقه راهی جام جهانی شد؛ از جمله برد ۴-۱ مقابل ایتالیا در میلان

* برنده پلی‌آف فیفا ۲ (یکی از تیم‌های بولیوی، عراق یا سورینام)

این گروه، رویارویی کیلیان امباپه و ارلینگ هالند را نیز رقم می‌زند؛ دو ستاره‌ای که بسیاری آن را نبرد آینده فوتبال جهان می‌دانند.

سایر گروه‌های دشوار

گروه L نیز یکی از سنگین‌ترین گروه‌هاست؛ مجموع رده‌بندی فعلی فیفا برای تیم‌های این گروه به ۱۱۶ می‌رسد که بیشترین میان گروه‌های بدون تیم نامشخص است:

* انگلیس

* کرواسی

* پاناما

* غنا

کرواسی در سال‌های اخیر دو بار به نیمه‌نهایی یا فراتر رسیده و انگلیس نیز در دو تورنمنت اخیر قاره‌ای به فینال رسیده است.

قرعه سخت اسکاتلند

اسکاتلند که پس از ۱۹۹۸ دوباره به جام جهانی برگشته، در گروه C با برزیل و مراکش روبه‌رو شده است؛ هر دو تیم از حریفان سابق آن‌ها در جام جهانی فرانسه ۹۸ هستند.

 احتمال شکل‌گیری گروه فوق‌العاده سخت در گروه F

گروه F با حضور هلند، ژاپن و تونس، با اضافه شدن یکی از لهستان یا اوکراین -که در رده‌های ۳۱ و ۲۸ جهان قرار دارند- می‌تواند بهترین مجموع رده‌بندی جهان را داشته باشد.

 گروه‌های جام جهانی ۲۰۲۶

گروه A: مکزیک، آفریقای جنوبی، کره‌جنوبی، پلی‌آف اروپا D

گروه B: کانادا، پلی‌آف اروپا A، سوئیس، قطر

گروه C: برزیل، مراکش، اسکاتلند، هائیتی

گروه D: آمریکا، پاراگوئه، استرالیا، پلی‌آف اروپا C

گروه E: آلمان، اکوادور، ساحل‌عاج، کوراسائو

گروه F: هلند، ژاپن، تونس، پلی‌آف اروپا B

گروه G: بلژیک، ایران، مصر، نیوزیلند

گروه H: اسپانیا، کیپ‌وِرد، اروگوئه، عربستان

گروه I: فرانسه، سنگال، برنده پلی‌آف فیفا ۲، نروژ

گروه J: آرژانتین، الجزایر، اتریش، اردن

گروه K: پرتغال، کلمبیا، ازبکستان، پلی‌آف فیفا ۱

گروه L: انگلیس، کرواسی، پاناما، غنا

چه تیم‌هایی هنوز باید صعود کنند؟

یک تیم از هر مسیر پلی‌آف زیر راهی جام جهانی خواهد شد:

مسیر پلی‌آف اروپا A: بوسنی‌وهرزگوین، ایتالیا، ایرلند شمالی، ولز

مسیر پلی‌آف اروپا B: آلبانی، لهستان، سوئد، اوکراین

مسیر پلی‌آف اروپا C: کوزوو، رومانی، اسلواکی، ترکیه

مسیر پلی‌آف اروپا D: جمهوری چک، دانمارک، مقدونیه‌شمالی، جمهوری ایرلند

پلی‌آف فیفا ۱: کنگو، جامائیکا، کالدونیای جدید

پلی‌آف فیفا ۲: بولیوی، عراق، سورینام

* تمام این پلی‌آف‌ها در ماه مارس برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی