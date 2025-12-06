به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا در نشست خبری پیش از دیدار منچسترسیتی با ساندرلند، با ذهنی رها از هیاهوی پیروزی تماشایی ۵-۴ مقابل فولام حاضر شد. او تأکید کرد آن مسابقه، هرچند یکی از جذاب‌ترین دیدارهای هفته بود، اکنون برای تیم به گذشته سپرده شده و تنها درس‌هایش باید باقی بماند. گواردیولا با شوخی گفت اگر در خانه بیننده آن بازی بود، هرگز کانال را عوض نمی‌کرد و مطمئن است تهیه‌کنندگان پخش تلویزیونی هم از چنین نمایشی لذت برده‌اند.

سرمربی اسپانیایی درباره حریف پیش‌رو توضیح داد که ساندرلند جایگاهی را که در جدول به دست آورده، کاملاً استحقاق دارد و نتایج این تیم پس از ۱۴ هفته نشان می‌دهد در لیگ برتر مقابل رقبای بزرگ ایستادگی کرده است. گواردیولا سپس نگاهی کلی‌تر به دوران حضور خود در منچسترسیتی انداخت و مسیر طی‌شده را «استثنایی» توصیف کرد؛ مسیری که به گفته او سرشار از لحظات خوب و آشنایی با شخصیت‌هایی بوده که برای همیشه در ذهنش می‌مانند.

او در ارزیابی وضعیت دفاعی تیم، با وجود ابراز نارضایتی از دریافت 4 گل در یک بازی، یادآور شد که سیتی همچنان بهترین آمار گل‌زنی لیگ را در اختیار دارد و باید بر اساس همین نقطه قوت، ضعف‌ها را اصلاح کند. یکی از موضوعات مورد توجه خبرنگاران، کم شدن دقایق بازی رایان آیت نوری بود. گواردیولا توضیح داد که او در جام جهانی باشگاه‌ها عملکرد خوبی داشت و فصل را هم خوب آغاز کرد، اما مصدومیتش باعث شد نیکو اورایلی فرصت بازی پیدا کند و با درخششی فراتر از انتظار، پست را از دست ندهد. او تأکید کرد آیت نوری همچنان بازیکنی مهم است و در ادامه فصل کمک بزرگی خواهد بود.

در مورد وضعیت رودری نیز گفت روند بهبودی او ادامه دارد، هرچند هنوز مشخص نیست چه زمانی قادر به بازگشت خواهد بود.

گواردیولا همچنین از انزو مارسکا تمجید کرد و او را یکی از بهترین مربیان حال حاضر جهان دانست. به باور پپ، کسب قهرمانی‌های متعدد و رساندن تیم جوان چلسی به لیگ قهرمانان دستاوردی است که کمتر تحسین شده؛ هرچند او یادآور شد که لیگ برتر بی‌رحم است و شکست در الاند رود نمونه‌ای از دشواری‌های آن محسوب می‌شود.

در پایان، سرمربی منچسترسیتی به جام جهانی ۲۰۲۶ پرداخت و گفت شخصاً دوست دارد انگلیس به قهرمانی برسد. او با اشاره به سال‌ها حضور و زندگی در این کشور، تأکید کرد که رابطه‌ای عاطفی با فوتبال انگلیس دارد و امیدوار است تیم توماس توخل بتواند در نهایت قدم آخر را بردارد و جام را بالای سر ببرد.

انتهای پیام/