تیم منتخب هفته دوازدهم: سهم بیشتر استقلال از دربی!

به گزارش ایلنا، هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی برگزار شد که همه چیز تحت تاثیر دربی پایتخت بود. دربی با کیفت پایین، تماشاگران محدود و خارج از تهران که چندان چنگی به دل نزد و باعث شد تعداد بازیکنان حاضر در تیم منتخب از استقلال و پرسپولیس محدود باشد. در این هفته اما سپاهان از فرصت تساوی استقلال، پرسپولیس و تراکتور نهایت بهره را برد و با کسب پیروزی خود را با 21 امتیاز به صدر جدول رساند.

در این هفته ملوان دو بر یک از سد مس رفسنجان گذشت و پیکان نیز گل گهر را درسیرجان از پیش رو برداشت تا این هفته تنها سه تیم پیروز داشته باشد و پنج بازی دیگر با تساوی به پایان رسید.

در این مطلب مروری بر تیم منتخب هفته خواهیم داشت:

دروازه‌بان: محمد خلیفه

گلر جوان و می پوش آلومینیوم اراک روز بسیار خوبی در فولاد آرنا داشت و بارها مقابل حملات شاگردان یحیی گل محمدی مقاومت کرد تا کلین شیت ارزشمندی را به نام خود ثبت کند.

مدافعان وسط:

سامان فلاح در دربی روز درخشانی را پشت سر کجاشت و عناصر هجومی پرسپولیس را کاملا از کار انداخت. علی نعمتی، مدافع فولاد نیز به رغم هفته بدی که پشت سر گذاشته بود در هفته دوازدهم مدافع مستحکمی برای فولادی‌ها بود.

مدافعان کناری:

صالح حردانی که با بازوبند کاپیتانی وارد دربی شده بود یکی از درخشان‌ترین بازیکنان استقلال بوذد و شایسته قرار گرفتن در پست دفاع راست است. در پست دفاع چپ نیز احسان حاج صفی کاپیتان سپاهان روز خوبی را پشت سر گذاشت و مقابل فجر عملکرد وبی را در پیروزی دو بر صفر تیمش داشت.

هافبک‌ها:

یکی از اتفاقات مهم این هفته توقف تراکتور در خانه مقابل استقلال خوزستان بود. قاسم لطیفی، هافبک استقلالی‌ها در این دیدار جنگنده و کارآمد ظاهر شد و در ترکیب منتخب قرار گرفت. امیرمحمد رزاقی‌نیا، هافبک جوان استقلال نیز یکی از خوب‌های دربی بود و اگر کمی با دقت‌تر عمل می کرد حتی می‌تواست در این شهرآورد گل بزند.

وینگرها:

اوستون اورونوف از پرسپولیس در دربی شرایط خوبی داشت و بارها مدافعان استقلال را به دردسر انداخت اما باتوجه به برنامه ویژه آبی‌ها برای مهار او، اورونوف نتوانست در این بازی گل بزند یا گلسازی کند. دیر وینگر درخشان این هفته سجاد جعفری از پیکان بود که تک گل برتری تیمش برابر گل گهر را نیز از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

خط حمله:

انزو کریولی از سپاهان تاثیر زیادی در رسیدن تیمش به صدر جدول داشت و یک بار دروازه فجر را باز کرد. علیرضا رمضانی از ملوان نیز که گل برتری تیمش برابر مس را به ثمر رساند دیگر مهاجم شایسته برای قرار گرفتن در تیم منتخب بود.

انتهای پیام/