خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احتمال رویارویی رونالدو و مسی در جام جهانی ۲۰۲۶

احتمال رویارویی رونالدو و مسی در جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1723455
لینک کوتاه کپی شد.

پس از مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶، مسیر احتمالی دیدار دوباره کریستیانو رونالدو و لیونل مسی در مراحل حذفی این رقابت‌ها مشخص شد.

به گزارش ایلنا،  بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، تیم‌های ملی پرتغال و آرژانتین در گروه‌های J و K قرار گرفته‌اند و در صورتی که هر دو تیم صدرنشین گروه خود شوند، در یک سمت جدول حذفی قرار خواهند گرفت و امکان مصاف آن‌ها در مرحله یک‌چهارم نهایی وجود دارد.

پرتغال با هدایت کریستیانو رونالدو باید در گروه J با کلمبیا، ازبکستان و برنده پلی‌آف بین‌قاره‌ای (که یکی از تیم‌های جامائیکا، کنگو یا کالدونیای جدید خواهد بود) رقابت کند. در سوی دیگر، آرژانتینِ قهرمان جهان به همراه لیونل مسی در گروه K مقابل اتریش، الجزایر و اردن صف‌آرایی می‌کند. کارشناسان شانس هر دو تیم را برای صدرنشینی گروه‌شان بالا می‌دانند.

در صورت صدرنشینی هر دو تیم، آن‌ها در مرحله یک‌ شانزدهم و یک‌هشتم نهایی نیز باید بدون لغزش پیش بروند تا در تاریخ ۱۱ جولای ۲۰۲۶ (زمان دقیق پس از اعلام برنامه رسمی فیفا در روز شنبه مشخص می‌شود) در شهر کانزاس‌سیتی آمریکا به مصاف هم بروند. برنده این دیدار مستقیماً به نیمه‌نهایی صعود خواهد کرد.

این دیدار احتمالی، آخرین فرصت هواداران فوتبال برای تماشای تقابل مستقیم دو اسطوره بزرگ این ورزش در جام جهانی خواهد بود و می‌تواند نقطه اوج رقابت طولانی و تاریخی رونالدو و مسی باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی