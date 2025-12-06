احتمال رویارویی رونالدو و مسی در جام جهانی ۲۰۲۶
پس از مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶، مسیر احتمالی دیدار دوباره کریستیانو رونالدو و لیونل مسی در مراحل حذفی این رقابتها مشخص شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس قرعهکشی انجامشده، تیمهای ملی پرتغال و آرژانتین در گروههای J و K قرار گرفتهاند و در صورتی که هر دو تیم صدرنشین گروه خود شوند، در یک سمت جدول حذفی قرار خواهند گرفت و امکان مصاف آنها در مرحله یکچهارم نهایی وجود دارد.
پرتغال با هدایت کریستیانو رونالدو باید در گروه J با کلمبیا، ازبکستان و برنده پلیآف بینقارهای (که یکی از تیمهای جامائیکا، کنگو یا کالدونیای جدید خواهد بود) رقابت کند. در سوی دیگر، آرژانتینِ قهرمان جهان به همراه لیونل مسی در گروه K مقابل اتریش، الجزایر و اردن صفآرایی میکند. کارشناسان شانس هر دو تیم را برای صدرنشینی گروهشان بالا میدانند.
در صورت صدرنشینی هر دو تیم، آنها در مرحله یک شانزدهم و یکهشتم نهایی نیز باید بدون لغزش پیش بروند تا در تاریخ ۱۱ جولای ۲۰۲۶ (زمان دقیق پس از اعلام برنامه رسمی فیفا در روز شنبه مشخص میشود) در شهر کانزاسسیتی آمریکا به مصاف هم بروند. برنده این دیدار مستقیماً به نیمهنهایی صعود خواهد کرد.
این دیدار احتمالی، آخرین فرصت هواداران فوتبال برای تماشای تقابل مستقیم دو اسطوره بزرگ این ورزش در جام جهانی خواهد بود و میتواند نقطه اوج رقابت طولانی و تاریخی رونالدو و مسی باشد.