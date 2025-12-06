معرفی گروه A جام جهانی ۲۰۲۶: مکزیک، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و برنده پلیآف اروپا
گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور مکزیک (یکی از میزبانان)، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و یکی از چهار تیم دانمارک، جمهوری ایرلند، جمهوری چک یا مقدونیه شمالی تکمیل شد؛ گروهی که ترکیبی از قدرتهای منطقهای و تیمهای در حال پیشرفت را در خود جای داده است.
به گزارش ایلنا، مکزیک به عنوان میزبان مشترک رقابتها به صورت اتوماتیک صعود کرد، آفریقای جنوبی پس از فراز و نشیبهای فراوان در مرحله مقدماتی آفریقا بلیت جام جهانی را گرفت و کره جنوبی با عملکردی مقتدرانه و بدون شکست راهی این تورنمنت شد. چهارمین تیم گروه نیز از مسیر پلیآف اروپا و از میان دانمارک، جمهوری ایرلند، جمهوری چک و مقدونیه شمالی مشخص خواهد شد.
مکزیک؛ میزبانی با امید پایان دادن به ناکامیهای تاریخی
مکزیک که از سال ۱۹۸۲ در جام جهانی غایب نبوده، به دنبال جبران ناکامی تلخ قطر ۲۰۲۲ است؛ جایی که برای نخستین بار پس از ۱۹۷۸ در مرحله گروهی حذف شد. خاویر آگیره، سرمربی ۶۶ ساله که برای سومین بار روی نیمکت التری نشسته، سبک بازی سریع و مبتنی بر انتقالهای سریع را جایگزین فوتبال مالکانه دوره قبلی کرده است.
رائول خیمنز، مهاجم ۳۴ ساله فولام، همچنان امید اصلی گلزنی مکزیکیهاست، هرچند سانتیاگو خیمنز جوان نیز در خط حمله تهدیدی جدی به شمار میرود. مکزیکیها امیدوارند حمایت هواداران خانگی به پایان دادن به رکورد توقف در مرحله یکهشتم نهایی کمک کند.
آفریقای جنوبی؛ بازگشت پس از ۱۶ سال با تیمی فنی و منظم
بافانا بافانا پس از میزبانی سال ۲۰۱۰، برای چهارمین بار به جام جهانی راه یافتند؛ آن هم پس از کسر سه امتیاز جنجالی به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز و صدرنشینی لحظهآخری گروهشان. هوگو بروس، سرمربی ۷۳ ساله بلژیکی که پیشتر کامرون را قهرمان آفریقا کرده بود، تیمی منظم و روان با محوریت بازیکنان تیم مامیلودی سانداونز ساخته است.
رونون ویلیامز، دروازهبان و کاپیتان تیم که در سال ۲۰۲۴ نامزد جایزه یاشین فیفا شد، ستاره اصلی این تیم به شمار میرود. آفریقای جنوبی که در جام ملتهای ۲۰۲۵ در جایگاه سوم ایستاد، امیدوار است برای نخستین بار از مرحله گروهی صعود کند.
کره جنوبی؛ قدرت بلامنازع آسیا با سون در اوج
شاگردان هونگ میونگبو، اسطوره فوتبال کره، با ۱۱ پیروزی و پنج تساوی و بدون شکست از مرحله مقدماتی عبور کردند. سون هیونگمین، کاپیتان و رکورددار بازی ملی که اکنون در لسآنجلس افسی بازی میکند، در آستانه آخرین جام جهانیاش بهترین گلزن تیم در دوره آمادهسازی بوده است.
کرهایها که تنها تیم آسیایی تاریخ با رسیدن به نیمهنهایی جام جهانی (۲۰۰۲) هستند، در قطر نیز با غلبه بر پرتغال در لحظه آخر به مرحله حذفی رسیدند. هونگ میونگبو که پس از ناکامی کلینزمن در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۴ به تیم بازگشت، به دنبال فوتبال کارآمد و کمدویدن اما پرس شدید است؛ شبیه سبکی که با آن دو قهرمانی پیاپی کیلیگ را کسب کرد.
پلیآف اروپا؛ نبرد برای آخرین صندلی گروه A
در مسیر پلیآف قاره اروپا، جمهوری چک با جمهوری ایرلند و دانمارک با مقدونیه شمالی روبهرو میشوند و برندگان این دو دیدار در فینال به مصاف هم خواهند رفت. جمهوری ایرلند پس از هتتریک لحظهآخری تروی پاروت مقابل مجارستان شگفتیساز شد، اما پیش از آن عملکردی نوسانی داشت. دانمارک که در گروه مقدماتی بالاتر از اسکاتلند ایستاد اما به دلیل تفاضل گل به پلیآف رفت، بخت اصلی رسیدن به جام جهانی به شمار میرود.
گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ ترکیبی از تجربه میزبانی مکزیک، انگیزه بالای آفریقای جنوبی، قدرت سازمانیافته کره جنوبی و غافلگیری احتمالی برنده پلیآف اروپا خواهد بود.