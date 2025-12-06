خبرگزاری کار ایران
پیام ستاره استقلال به رونالدو برای جام جهانی

ماشاریپوف از همگروهی با تیم ملی پرتغال خوشحال است.

به گزارش ایلنا، از اتفاقات جذاب گروه بندی جام جهانی 2026 این بود که برخی پیش بینی‌ها درست از آب در آمد. اظهار نظر اخیر جلال الدین ماشاریپوف وینگر ازبکستانی تیم استقلال که از هم‌مسیر شدن احتمالی با کریستیانو رونالدو گفته بود، یکی از همین پیش بینی‌های درست بود.

ماشاریپوف که مقطعی را در النصر عربستان با کریستیانو رونالدو همبازی بود، رابطه خوبی با این فوق ستاره پرتغالی پیدا کرد تا حالا قطعی شدن تقابل در جام جهانی با واکنش‌هایی همراه شود.

جلال الدین ماشاریپوف با انتشار استوری‌هایی از این قرعه تیم ملی ازبکستان استقبال کرد. او عکسی دو نفره از خودش و رونالدو منتشر کرد و نوشت: "عزیزم تورو در جام جهانی می‌بینم". او همچنین ویدئویی منتشر کرد که در آن به همراه کریستیانو دیده می‌شود و ستاره پرتغالی النصر به مردم ازبکستان سلام می‌کند.

گفتنی است علاوه بر ازبکستان و پرتغال در گروه K جام جهانی، برنده یکی از دیدارهای پلی آف و همچنین تیم ملی کلمبیا نیز حضور دارند. شاگردان فابیو کاناوارو و روبرتو مارتینز در دومین بازی دور گروهی که روز سه‌شنبه 2 تیر 1405 برگزار می‌شود به مصاف هم خواهند رفت.

پیام ستاره استقلال به رونالدو برای جام جهانی

