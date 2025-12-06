واکنش نیوزیلند به قرعه گروه‎ :G ‎شروعی مرگبار با ایران‎!‎

به گزارش ایلنا، رسانه‌های نیوزیلندی پس از مشخص شدن گروه‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶، واکنش سریعی به قرار گرفتن تیم ملی این کشور در گروه G نشان دادند. NZ Herald که از معتبرترین رسانه‌های ورزشی نیوزیلند است، گروه تیم ملی را «سخت اما قابل‌رقابت» توصیف کرده و تأکید دارد که آل‌وایتس در شروع کار با چالشی تعیین‌کننده روبه‌رو خواهد بود.

به گفته این رسانه، نیوزیلند که آخرین تیم خارج‌شده از گوی‌های قرعه بود، باید با سه رقیب کاملاً متفاوت روبه‌رو شود: بلژیکی که در رتبه هشتم جهان قرار دارد، مصرِ قدرتمند با احتمال حضور محمد صلاح، و ایران که نخستین حریف آن‌ها در ۱۵ ژوئن خواهد بود.

Herald در ادامه اشاره می‌کند که هر سه بازی نیوزیلند به احتمال زیاد در شهرهای ساحلی غرب آمریکا و کانادا -لس‌آنجلس، سیاتل یا ونکوور- برگزار می‌شود؛ موضوعی که از یک سو بار سفر را سنگین می‌کند اما از سوی دیگر شرایط آب‌وهوایی نسبتاً مشابهی برای تیم ایجاد خواهد کرد.

این رسانه با نگاهی تحلیلی‌تر، کلید موفقیت نیوزیلند را «شروعی محکم» می‌داند و می‌نویسد: «اگر آل‌وایتس می‌خواهد شانسی برای صعود داشته باشد، باید ایران را در بازی افتتاحیه شکست دهد؛ زیرا پس از آن، مواجهه با مصرِ صلاح و بلژیکی که یکی از منسجم‌ترین تیم‌های اروپاست، مسیر را به‌مراتب دشوارتر می‌کند.»

در مجموع، تحلیل‌گران نیوزیلندی معتقدند گروه G آزمونی جدی برای تیم ملی‌شان است، اما شانس صعود به شرط کسب نتیجه در گام نخست همچنان وجود دارد.

