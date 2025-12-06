خبرگزاری کار ایران
سروش دربی، بی‌شباهت به نسخه قبلی!
کد خبر : 1723411
سروش رفیعی روز سختی را در نبرد با بازیکنان استقلال سپری کرد.

به گزارش ایلنا، سروش رفیعی که در هفته‌های قبل با دو گل مهم و یک نمایش خلاقانه وارد دربی شده بود، این‌بار وظایفی کاملاً متفاوت بر دوش داشت. فشردگی بازی، فشار مداوم استقلال در میانه میدان و نیاز پرسپولیس به کنترل سرعت حریف، باعث شد شماره ۷ سرخ‌ها کمتر به یک‌سوم هجومی برسد و بیشتر درگیر جنگ‌های میانه زمین شود.

رفیعی پس از تعویض امید عالیشاه بازوبند کاپیتانی را به بازو بست و مسئولیت مضاعفی بر عهده او قرار گرفت. نقشی که باعث شد او در ادامه حتی محتاط‌تر و حساب‌شده‌تر عمل کند. با این حال، یکی از صحنه‌های حساس نیمه دوم زمانی رقم خورد که در یک نبرد شدید، سروش با تکلی بلند روی پای صالح حردانی، او را متوقف کرد داور برخورد را خطا تشخیص داد و به او کارت زرد نشان داد تا سروش تنها اخطاری پرسپولیس در این مسابقه باشد.

این کارت زرد باعث شد او در دقایق بعدی با احتیاط بیشتری وارد چالش‌ها شود، موضوعی که طبیعتاً از انرژی او برای اضافه شدن به حمله نیز کم کرد. 

دربی ۱۰۶ شاید برای رفیعی صحنه‌های جذاب هجومی نداشت و او بیشتر به عنوان زوج میلاد سرلک دد پست هافبک دفاعی ایفای نقش کرد تا از نفوذ بازیکنان سرعتی استقلال جلوگیری کند.

