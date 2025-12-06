مهار کامل علیپور توسط سامان فلاح!

به گزارش ایلنا، سامان فلاح بعد از نمایش درخشان مقابل فولاد خوزستان، در دربی هم نشان داد که روزهای خوبی را تجربه می‌کند و در شرایط بدنی و ذهنی مطلوبی قرار دارد، مدافع استقلال در این مسابقه بدون اشتباه و با تمرکز کامل عملکردی قابل اعتماد ارائه داد و نقش مهمی در کنترل خط دفاعی تیمش ایفا کرد.

فلاح در جریان بازی، وظیفه دشواری داشت: پوشش علی علیپور، مهاجم آماده پرسپولیس که این روزها شرایط فوق‌العاده‌ای دارد و در دربی‌ها بهترین کیفیتش را به زمین می‌آورد، او با دقت تمام، سایه به سایه علیپور حرکت کرد و در کورس‌های سرعتی، نبردهای هوایی و پوشش عمق دفاعی، اجازه هیچ فرصتی برای خودنمایی ستاره سرخ‌ها نداد. این عملکرد باعث شد علیپور که در این فصل از موقعیت‌های محدود هم گل ساخته ضربه‌ای به چارچوب نداشته باشد و در جریان این دربی برخلاف دربی‌های گذشته عملاً در جریان بازی محدود و بی‌اثر شود.

موفقیت فلاح فقط محدود به توانایی فیزیکی نبود؛ او از نظر ذهنی و اعتماد به نفس نیز شرایط بهتری نسبت به گذشته دارد و هر زمان توپ برای بازیسازی زیر پای او قرار گرفت تصمیماتی گرفت که زیر توپ زدن آخرین راه حل او برای انتقال بود، این آمادگی ذهنی باعث شد ارتباط دفاعی او با آشورماتوف عمق دفاع استقلال را امن کند و پرسپولیسی نتواند پشت مدافعان را هدف قرار دهد.

این دومی بازی درخشان فلاح بود و حالا ساپینتو در کنار مدافع ازبکستانی یک جوان با انگیزه و موثر هم در تیمش دارد که می‌تواند روی درخشش او در هفته های پیش رو و سرنوشت‌ساز در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا حساب باز کند.

