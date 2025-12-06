به گزارش ایلنا، رسانه‌های بلژیکی پس از مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶، واکنش مثبتی به هم‌گروهی تیم ملی این کشور با ایران، مصر و نیوزیلند نشان داده‌اند. پایگاه خبری denet با اشاره به ترکیب گروه G، این قرعه را برای «شیاطین سرخ» مطلوب دانسته و معتقد است که بلژیک با وجود قرار داشتن در سید یک، رقبایی پیش‌ِرو دارد که از نظر سطح کیفی برای آن‌ها «قابل‌کنترل» به نظر می‌رسند.

بر اساس گزارش این رسانه، تیم‌های ایران و نیوزیلند اولین‌بار است که روبه‌روی بلژیک قرار می‌گیرند؛ موضوعی که جذابیت‌های خاص خود را دارد. در مقابل، بلژیک و مصر سابقه چهار رویارویی دارند که سه‌تای آن به سود نماینده آفریقا تمام شده؛ آماری که می‌تواند هشداری برای تیم اروپایی باشد، هرچند تحلیل‌گران بلژیکی اعتقاد دارند شرایط امروز فوتبال دو کشور قابل قیاس با گذشته نیست.

این رسانه همچنین اشاره کرده که حضور در گروه G احتمالاً بلژیک را راهی سه شهر مهم در ساحل غربی آمریکای شمالی -لس‌آنجلس، ونکوور و سیاتل- خواهد کرد. برنامه دقیق مسابقات و ورزشگاه‌ها هنوز نهایی نشده، اما گفته می‌شود دیدارهای این گروه در روزهای ۱۵، ۲۱ و ۲۶ ژوئن برگزار خواهد شد.

به اعتقاد نویسندگان بلژیکی، این عامل برای تیم ملی یک امتیاز تاکتیکی است، زیرا در صورت صدرنشینی، آن‌ها می‌توانند چند دیدار دیگر را نیز در منطقه سیاتل انجام دهند؛ اتفاقی که از فشار سفر می‌کاهد و موجب ثبات در کمپ تمرینی می‌شود.

در جمع‌بندی وضعیت سایر گروه‌ها، denet می‌نویسد که فرانسه با نروژ، سنگال و برنده پلی‌آف بین‌قاره‌ای روبه‌رو خواهد شد؛ گروه C شامل برزیل، اسکاتلند، مراکش و هائیتی است؛ و آرژانتینِ مدافع عنوان قهرمانی باید با الجزایر، اتریش و اردن مبارزه کند.

با این حال، این رسانه اذعان می‌کند که گرچه قرعه برای تیم ملی بلژیک مثبت ارزیابی می‌شود، اما برای هواداران چندان خوشحال‌کننده نیست. فاصله زیاد شهرهای ساحل غربی و هزینه بالای سفر می‌تواند علاقه‌مندان را تحت فشار قرار دهد. حتی تماشای مسابقات از تلویزیون نیز ممکن است چالش‌برانگیز باشد، زیرا اختلاف ساعت زیاد، زمان پخش بازی‌ها را برای مخاطبان اروپایی به ساعات دیرهنگام منتقل می‌کند.

با وجود این نکات، تحلیل‌گران بلژیکی معتقدند گروه G فرصتی است برای شروعی قدرتمند در جام جهانی و مسیر نسبتاً همواری برای صعود، البته به شرط آن‌که بلژیک بتواند از امتیازهای جغرافیایی و کیفیت فنی خود بهترین استفاده را ببرد.

