کارشناس مصری: ایران و نیوزیلند ما را نمیترسانند
ستارهها و کارشناسان پیشین فوتبال مصر پس از قرعهکشی مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، گروه فراعنه را که شامل بلژیک، ایران و نیوزیلند است، قابل رقابت و دارای شانس صعود ارزیابی کردند.
به گزارش ایلنا، بلافاصله پس از اعلام نتایج قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶، چهرههای شناختهشده فوتبال مصر در برنامههای تلویزیونی و مصاحبههای مختلف به بررسی شرایط گروه تیم ملی کشورشان پرداختند و عموماً این گروه را فرصتی مناسب برای حضور در جام جهانی دانستند.
ایمن یونس، کاپیتان اسبق الزمالک، با اشاره به دوری مصر از قدرتهای بزرگ جهان گفت: «خوشبختانه با تیمهایی مثل آرژانتین، برزیل، اسپانیا یا فرانسه برخورد نکردیم. بلژیک رقیب سرسختی است اما سابقه نشان داده برابر این تیم عملکرد خوبی داریم. به نظرم بازی با ایران و نیوزیلند سرنوشتساز خواهد بود.»
وی تأکید کرد: «معمولاً بازی نخست هر گروه تعیینکننده است؛ برد در آن دیدار، فشار روانی را به شدت کاهش میدهد و مسیر را هموار میکند.»
عماد متعب، مهاجم سابق الاهلی و تیم ملی، دیدار با بلژیک را دشوارترین مسابقه گروه توصیف کرد و اظهار داشت: «شروع با بلژیک کار سختی است، اما با توان فعلی تیم و روحیه موجود، رسیدن به مرحله بعد کاملاً ممکن است. عبور از بازی اول، باقی مسیر را آسانتر خواهد کرد.»
متعب پیشنهاد داد: «پس از جام ملتهای آفریقا باید دیدارهای تدارکاتی با تیمهای بزرگ مانند آرژانتین و برزیل ترتیب دهیم تا ترس از هیچ حریفی نداشته باشیم.»
عبدالظاهر السقا، مدافع پیشین تیم ملی مصر، نیز هشدار داد که هیچ گروهی در جام جهانی آسان نیست. او گفت: «نباید فریب ظاهر برخی تیمها را بخوریم. همه حریفان احترام میخواهند و پیروزیهای دوستانه گذشته مقابل بلژیک تضمینی برای آینده نیست؛ نسل دو تیم کاملاً تغییر کرده است.»
حازم امام، کاپیتان سابق الزمالک و تیم ملی، خوشبینترین تحلیل را ارائه داد و خاطرنشان کرد: «بلژیک همچنان قویترین تیم گروه است اما در دوره انتقال نسلی به سر میبرد و بهترین دوران خود را پشت سر گذاشته است. ایران و نیوزیلند حریفانی نیستند که ما را نگران کنند. این گروه شانس بسیار خوبی برای صعود مستقیم یا حتی کسب رتبه اول به ما میدهد، بهویژه اگر از دو مسابقه مقابل ایران و نیوزیلند حداکثر امتیاز را بگیریم.»