واکنش سرمربی مصر به همگروهی با ایران
حسام حسن، سرمربی تیم ملی فوتبال مصر، پس از مشخص شدن همگروهی فراعنه با ایران، بلژیک و نیوزیلند در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، بر عزم جدی تیمش برای کسب موفقیت در این رقابتها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حسام حسن دقایقی پس از مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ که در قاهره برگزار شد، در اظهاراتی اعلام کرد که از زمان قبول مسئولیت هدایت تیم ملی مصر، تنها هدف بازیکنان و کادر فنی، کسب پیروزی و ارائه عملکردی موفق بوده و این رویکرد در بزرگترین آوردگاه فوتبال جهان نیز تغییر نخواهد کرد.
وی با اشاره به ترکیب گروه مصر در مسیر صعود به جام جهانی اظهار داشت: «ما با آمادگی کامل پا به این مسابقات میگذاریم و تمام توان خود را به کار میبندیم تا در بالاترین رتبه ممکن قرار بگیریم و نمایشی شایسته در مهمترین تورنمنت جهانی فوتبال ارائه دهیم. بازیکنان ارزشمند و باانگیزهای در اختیار داریم که همراه با اعضای کادر فنی، عزمی راسخ برای ثبت نتایج درخشان در جام جهانی دارند.»
سرمربی تیم ملی مصر در ادامه یادآور شد که در حال حاضر اولویت اصلی اردوی فراعنه، آمادهسازی برای جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ است که به زودی در کشور مراکش آغاز خواهد شد.
تیم ملی مصر در گروهی نسبتاً دشوار با حضور بلژیک، یکی از قدرتهای سنتی اروپا، ایران به عنوان تیمی منظم و باانضباط از آسیا و نیوزیلند از منطقه اقیانوسیه همگروه شده و باید برای کسب یکی از دو سهمیه مستقیم یا جایگاه پلیآف تلاش کند.