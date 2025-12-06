خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش سرمربی مصر به همگروهی با ایران

واکنش سرمربی مصر به همگروهی با ایران
کد خبر : 1723366
لینک کوتاه کپی شد.

حسام حسن، سرمربی تیم ملی فوتبال مصر، پس از مشخص شدن همگروهی فراعنه با ایران، بلژیک و نیوزیلند در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، بر عزم جدی تیمش برای کسب موفقیت در این رقابت‌ها تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، حسام حسن دقایقی پس از مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ که در قاهره برگزار شد، در اظهاراتی اعلام کرد که از زمان قبول مسئولیت هدایت تیم ملی مصر، تنها هدف بازیکنان و کادر فنی، کسب پیروزی و ارائه عملکردی موفق بوده و این رویکرد در بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبال جهان نیز تغییر نخواهد کرد.

وی با اشاره به ترکیب گروه مصر در مسیر صعود به جام جهانی اظهار داشت: «ما با آمادگی کامل پا به این مسابقات می‌گذاریم و تمام توان خود را به کار می‌بندیم تا در بالاترین رتبه ممکن قرار بگیریم و نمایشی شایسته در مهم‌ترین تورنمنت جهانی فوتبال ارائه دهیم. بازیکنان ارزشمند و باانگیزه‌ای در اختیار داریم که همراه با اعضای کادر فنی، عزمی راسخ برای ثبت نتایج درخشان در جام جهانی دارند.»

سرمربی تیم ملی مصر در ادامه یادآور شد که در حال حاضر اولویت اصلی اردوی فراعنه، آماده‌سازی برای جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ است که به زودی در کشور مراکش آغاز خواهد شد.

تیم ملی مصر در گروهی نسبتاً دشوار با حضور بلژیک، یکی از قدرت‌های سنتی اروپا، ایران به عنوان تیمی منظم و باانضباط از آسیا و نیوزیلند از منطقه اقیانوسیه همگروه شده و باید برای کسب یکی از دو سهمیه مستقیم یا جایگاه پلی‌آف تلاش کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی