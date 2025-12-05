دو تغییر در ترکیب آلومینیوم برای دیدار برابر فولاد خوزستان

به گزارش ایلنا، در جریان هفته دوازدهم لیگ برتر، تیم آلومینیوم اراک از ساعت ۱۷ امروز در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان مهمان شاگردان یحیی گل‌محمدی خواهد بود و ترکیب شاگردان سید مجتبی حسینی با دو تغییر نسبت به دیدارهای پیشین اعلام شده است.

در فهرست ۱۱ نفره امروز، محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست، بهرام گودرزی، مهدی مهدی‌پور، عباس کهریزی، ابوالفضل قنبری، رحمان جعفری و رضا مرزبان حضور دارند.

با تصمیم کادر فنی، امین جهان‌کهن که در هفته‌های گذشته در ترکیب اصلی قرار داشت، در این مسابقه نیمکت‌نشین شده و ابوالفضل قنبری جایگزین او شده است. همچنین سید مهدی مهدوی نیز در ترکیب قرار ندارد و بهرام گودرزی در پست او بازی خواهد کرد.

آلومینیوم اراک با انگیزه‌ای مضاعف به دنبال کسب امتیاز از این دیدار خارج از خانه است تا با رسیدن به ۱۷ امتیاز، بار دیگر خود را در نیمه بالایی جدول تثبیت کند.

