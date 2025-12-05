خبرگزاری کار ایران
قرعه کشی بزرگترین جام جهانی تاریخ امشب برگزار می‌شود

امشب قرعه کشی بزرگترین جام جهانی تاریخ به صورت رسمی در شهر واشنگتن برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، امشب بزرگترین قرعه کشی جام جهانی به صورت رسمی در مرکز کندی سنتر شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا برگزار می شود

برخی آمار رسمی درباره این تورنومنت شگفت انگیز:

برگزاری در ۱۶ شهر میزبان  (آتلانتا، بوستون، دالاس، هوستون، کانزاس، لوس آنجلس، میامی، نیویورک، فیلادلفیا، سیاتل، سانفرانسیسکو، گوادالاخارا، مکزیکوسیتی، مونتری، تورنتو، ونکوور)

 ۴۸ تیم در ۱۲ گروه ۴تیمی

 ۷۲ بازی در مرحله گروهی

104 بازی در مجموع؛ ۴۰ مسابقه بیشتر از همیشه

حضور ۴ کشور برای نخستین‌بار؛ ازبکستان، اردن، کیپ‌ورد و کوراسائو

32 بازی در مرحله حذفی

7 کشور به عنوان قهرمانان دوره های گذشته: برزیل، آرژانتین، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، انگلیس، اروگوئه

